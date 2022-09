Criminalul Marian Clită a „condus” pentru câteva ore ședința de judecată de la Înalta Curte, acolo unde a fost adus pentru a fi audiat în dosarul morții disidentului Gheorghe Ursu, pe care el l-a ucis în 1985, pe-o mână cu ofițerii de Securitate. Clită i-a șantajat pe judecători că nu mai spune nimic dacă nu-i fac pe plac, iar instanța i-a permis să facă circ.

Marian Clită este un vechi infractor din anii '80, în vârstă de 71 de ani, care și-a petrecut aproape toată viața în pușcărie. În acest moment execută o pedeapsă de 14 ani după ce a ucis o stewardesă în Damenarca, în anul 2010, cu 20 de lovituri cu o rangă și 38 de lovituri de cuțit.

În 1985, din ordinul Securității, disidentul Gheorghe Ursu a fost închis într-o celulă cu Marian Clită și Radu Gheorghe, care l-au torturat în mod repetat.

Marian Clită, un infractor cu state vechi

Acum, criminalul a fost adus la Înalta Curte, pentru a fi audiat în dosarul foștilor ofițeri de Securitate Vasile Hodiș și Marin Pîrvulescu, achitați pe fond pentru infracțiuni contra umanității.

Marian Clită e un bătrânel isteric care își bate joc de judecători ori de câte ori are ocazia. Când a fost introdus în boxa de la ICCJ, marți, 6 septembrie, Clită purta un tricou inscripționat cu un mesaj care prevestea ce va urma în sala de judecată: „Rules are made to be broken” (n.r. – Regulile sunt făcute pentru a fi încălcare).

Doar că judecătorii Valerica Voica (președinte), Alin Sorin Nicolescu și Constantin Epure îl aveau pentru prima oară în față pe Marian Clită și nu știau la ce să se aștepte.

Ads

Din boxa lungă de 6 pași a Secției Penale, Marian Clită le-a înmânat judecătorilor un memoriu. În timp de magistrații se uitau în hârtii, criminalul i-a pus în temă că acceptă să fie audiat, dar în condițiile lui.

„Stimată doamnă, înainte de a începe, permiteți să vă înmânez acest preambul pe care vă rog să îl primiți de urgență. Este un memoriu cu istoria acestui caz, dar nu știu dacă informațiile sunt clasificate sau nu. Asta, dacă vreți să faceți justiție adevărată! Nu vă mai cer ciocolată neagră ca data trecută, vreau doar să fumez o țigară, nu m-am liniștit nici după două Xanax-uri. Am îmbrățișat Islamul, mâine o să îmbrățișez scientologia. Mai am 3 luni de executat pentru asasinarea motivată a unei stewardese în Danemarca. Spun motivată, deoarece nu puteam să fac sex contra a 100.000 de euro. Sunt pionul principal în asasinarea pseudo-disidentului Gheorghe Ursu. Ce disident e ăsta care făcea excursii în străinătate, apoi dădea note la Securitate?!”, a spus Marian Clită dintr-o suflare.

Ads

Președinta Valerica Voica i-a spus criminalului că îl lasă 5 minute „să se liniștească”, ceilalți doi judecători parcă nu le venea a crede ce aud.

Marian Clită ieșit din boxă sub escortă, bombănind: „Fir-ați ai dracu’, să o aduceți aici pe Monica Macovei și pe Renate Weber!”.

Cum i-a „amețit” Marian Clită pe judecători: A început de la Platon

După „5 minute” care pe ceas au durat 30, Clită a intrat din nou în boxă cu o reverență către completul de judecată: „À votre disposition!” (n.r. – La dispoziția dumneavoastră!).

Politețea la Marian Clită e, de fapt, un joc de cuvinte și o modalitatea de a epata.

Judecătoare: Să puneți mâna pe Biblie…

Clită: Păi să îmi dați covoraș de islamist!

Judecătoare: Sunteți convertit?

Clită: Sunt convertit în toate, până și în legile României. Atunci, o să fiu mai rezervat, că nu îmi convine aspectul acesta. Eu nu mă pot schimba la 70 de ani!

Ads

Judecătoare: Spuneți după mine: „mă oblig să spun adevărul…”

Clită: Adevărul e o noțiune filosofică! Mă oblig că voi explica doar realitatea consumată. Adevărul l-a descoperit Platon, Adevărul e în Ceruri, nu știu unde e Adevărul! Declarația mea de la Curtea de Apel o mențin, doar că mai trebuie completări. Mi-a venit o citație de martor împotriva umanității! Cum vine asta? Împotriva umanității cui?!

Judecătoare: Obiectul acestui dosar este „infracțiuni contra umanității”.

Clită: Păi, și Monica Macovei de ce nu este acuzată de așa ceva?

Judecătoare: Ne limităm la acest obiect. Sunteți invitat în calitate de martor, într-o procedură prestabilită. Nu extindem cauza la alte persoane sau la alte dosare. Dacă aveți plângeri de formulat, o veți face în scris la autoritățile competente.

Clită: A venit Lixandra Găgescu (n.r. – se referă la judecătoarea Risantea Găgescu de la Curtea de Apel), asta cu nume de telenovelă de Vâlcea și mi-a dat 20 de ani! Eu m-am enervat ș i-am zis să îmi dea 40!

Ads

Judecătoare: În 1985 ați fost încarcerat cu Gheorghe Ursu…

Clită: Greșit! Eu am fost cantonat în 1982, pentru evaluarea calității vieții cetățenilor prin răvășirea apartamentelor lor.

Judecătoare (consemnează, dictând grefierei):…ulterior am fost adus în celulă cu Gheorghe Ursu.

Clită: Greșit! Nu ați reținut corect numerele camerelor! Eu stăteam cu Gicuță (n.r. – Radu Gheorghe). Ursu a fost adus în celulă cu mine după ce a fost ținut 10 zile la izolare, timp în care o zi mânca, alta nu. Izolare însemna că îl țineau legat de mâini și de picioare cu lanțuri, ca pe Cristos. E nasol, știu că am fost ținut și eu. Am fost chemat de Alecu, șeful arestului, și de subordonatul lui, Creangă. Alecu mi-a spus: vezi că te bag cu Gicuță, fiul unui plutonier adjutant, adus acolo de taică-su’, pentru a fi folosit ca informator.

Judecătoarea (consemnează): Am fost introdus cu un informator…

Clită: Taică-su’ l-a adus acolo! Nu sunteți suficient de atentă!

Ads

Judecătoarea: Nu mai vorbiți sărind de la una la alta!

Clită: Așa vreau eu, să vă amețesc puțin!

Judecătoarea: Avem disponibilitatea de a vă asculta, dar sunt anumite limite!

Clită: Dacă întrebările dumneavoastră nu sunt concise, eu cum să vă răspund concret?!

Circumstanțele morții lui Ursu, în viziunea lui Clită

După ce i-a mai „amețit” pe judecători preț de 30 de minute cu amănunte, Clită a ajuns la detaliile cu privire la anchetarea lui Gheorge Ursu.

Judecătoare: Cum arăta Gheorghe Ursu după ce era adus de la anchetă?

Clită: Arăta puțin răvășit, avea niște pete de sânge pe gulerul cămășii.

Judecătoare: Ați observat dvs?

Clită: Am observat și eu, și Gicuță – un țigan cu ADN original – și încă unul care era cu noi, un șef de C.A.P. A spus că i-au dat câteva palme și câteva picioare. Eu, în acel moment, citeam „Cel mai iubit dintre pământeni”.

Judecătoare: Și dvs l-ați lovit?

Clită: Bineînțeles!

Judecătoare: …!

Clită: L-am lovit, dar mai târziu, în după-amiaza aia. De ce păreți contrariată?! Eu stăteam în patul de jos și citeam, cum vă spuneam, „Cel mai iubit dintre pământeni”. El stătea lângă mine, în picioare, discutând cu cel din patul de deasupra mea. Și i-am zis: Bă, Ursule, muta-te mai încolo că îmi împiedici lumina. El s-a mișcat mai greu și eu i-am dat un picior în zona ombilicală, că m-am enervat. A căzut direct în cap, a fost knock-out!

Judecătoarea (consemnează): …după ce l-am lovit, a căzut direct în cap…

Clită: Greșit! A căzut în genunchi, că n-avea cum să cadă în cap!

Judecătoarea: Păi tocmai ați spus că a căzut în cap…

Clită: Ei, e un mod de a spune. A căzut în genunchi, că i-am spart ansa ileală cu o lovitură de picior. Dar asta am aflat-o hă-hăăă…târziu! Am început să bat în ușă și le-am spus (n.r. – gardienilor): Duceți-l la „Mengele” (n.r. – porecla medicului din Arestul Miliției, dată după medicul nazist Josef Mengele, supranumit „Îngerul Morții”). Ei, în loc să îl ducă direct la spital – la penitenciar, la Jilava, sau la unul civil – l-au dus la cabinetul medical, unde i-au făcut niște sedative. Tratamentul neomenos a fost că nu i-au dat ce trebuia, la timp. Omul avea abdomen acut Doctorul Mengele e de vină, clar! Păi, ce treabă avea Postelincu? Pe Hodiș și pe Pîrvulescu nu îi cunosc, dar e posibil să îi fi fost subordonați lui Gheorghe Vasile. Sau Vasile Gheorghe, nu mai știu care e prenumele și care e numele. El era corifeul Securității de acolo, cu el aveam treabă și cu Tudor Stănică (n.r. – șeful Arestului Miliției). Nu am primit o instruire specială (n.r. – pentru a-l tortura pe Gheorghe Ursu în celulă). Mi s-a sugerat de către Vasile Gheorghe la un pahar de Courvoisier (n.r. – coniac) și la o țigară. Că dacă e vero (n.r. – adevărat) ce spune la anchetă cu ce spune în celulă. E vero, băi, nea Gheorghe, mai toarnă un pahar! Așa făceam și cu Stănică! Acum sunt agitat, îmi vine să mă tai. N-am nici cocaină, nici heroină, Xanax am luat… N-aveți un Extraveral în geanta aia?

Judecătoarea: Ceea ce faceți dumneavoastră e la limita infracțiunii!

Clită (zâmbind parșiv): Nu fiți nervoasă…Să îmi spuneți ce pedeapsă are (n.r. -infracțiunea), să văd dacă îmi convine!

Ultimii doi securiști trimiși în judecată pentru infracțiuni contra umanității

Foștii securiști Marin Pîrvulescu și Vasile Hodiș sunt judecați în apel la Înalta Curte pentru infracțiuni contra umanității, fiind ultimii doi inculpați pe care procurorii de la Parchetul General vor să îi tragă la răspundere cu privire la uciderea lui Gheorghe Ursu în perioada arestului, în toamna anului 1985. Pe fond, cei doi au fost achitați la Curtea de Apel București.

Până acum, pentru rolul lor în asasinarea inginerului au răspuns doar cei care l-au ucis în bătaie – pușcăriașii Marian Clită și Gheorghe Radu – precum și șeful Miliției, Mihail Creangă. Deși a fost condamnat și Tudor Stănică, acesta a reușit să își amâne de 18 ori executarea pedepsei, invocând că este bolnav în stadiu terminal încă din 2004.

În august 2016, Parchetul General i-a trimis în judecată pentru crime împotriva umanității pe Marin Pîrvulescu (maior în rezervă), Vasile Hodiş (colonel în rezervă), ambii fiind foşti ofiţeri ai Departamentului Securităţii Statului. Alături de ei au fost deferiți justitiției și George Homoştean (fost ministru de interne), precum și Tudor Postelnicu (șef al Departamentului pentru Securitatea Statului în timpul regimului Ceaușescu). Numai că ultimii doi au murit înainte ca dezbaterile pe fond să înceapă la Curtea de Apel București.

Disidentul Gheorghe Ursu, ucis în timpul anchetei

Gheorghe Ursu, inginer de construcţii, poet şi scriitor, a fost cercetat de Securitate în anii '80, după ce a trimis scrisori către „Europa Liberă” şi pentru că ţinea un jurnal în care nota ororile conducerii comuniste.

Procurorii susţin că, în perioada ianuarie - noiembrie 1985, inginerul disident Gheorghe Ursu a făcut obiectul urmăririi informative şi judiciare pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist, fiind arestat la 21 septembrie 1985. A murit pe 17 noiembrie 1985, în Spitalul Penitenciar Jilava.

Procurorii militari au stabilit că Marin Pârvulescu şi Vasile Hodiş au exercitat acţiuni represive şi sistematice (filaj, urmărire informativă, percheziţii, audieri sistematice, acte de violenţă fizică şi psihică) asupra lui Gheorghe Ursu, acţiuni care „au avut ca urmare producerea de suferinţe fizice sau psihice grave şi au fost de natură să îi aducă o atingere gravă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în principal a dreptului la viaţă”.

Vasile Hodiș și Marin Pîrvulescu au fost ultimii doi torționari trimiși în judecată de Parchetul General. Procurorii au obținut condamnarea lui Alexandru Vișinescu și Ioan Ficior la câte 20 de ani pentru infracțiuni contra umanității. Atât primul, fost comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, cât și al doilea, fost șef al coloniei de muncă Periprava, au murit în pușcărie.

Ads