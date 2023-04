Colonelul Corcodel, în „defensivă” pe final de proces: „Am greșit moral și legal”. Militarii care au „ușurat” Jandarmeria de combusibil așteaptă verdictul pe 10 mai

Fostul șef Bazei de Administrare a Jandarmeriei, colonelul Marian Corcodel – condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare – află pe data de 10 mai 2023 dacă merge sau nu la pușcărie pentru delapidare. La ultimul termen de judecată de miercuri, 5 aprilie, procurorii DIICOT au cerut condamnarea colonelului Corcodel la o pedeapsă cu executare, iar avocații au cerut trimiterea dosarului spre rejudecare.

Din dosarul lui Corcodel – supranumit cămătarul-colonel – n-a mai rămas de mare lucru, în afară de acuzația de delapidare: instanța de fond l-a achitat pentru constituire de grup infracțional organizat, iar cu privire la acuzația de camătă judecătorii au dispus încetarea procesului penal ca urmare a intervenției prescripţiei.

Pe parcursul procesului în faza de apel, fostul șef al Bazei de Administrare a Jandarmeriei a susținut că e nevinovat, că acuzațiile de camătă se refereau la niște împrumuturi acordate subordonaților, că grupul infracțional organizat nu există și că delapidarea unității militare e „o făcătură”.

Pe data de 8 decembrie 2022, Ziare.com a încercat să afle de la inculpatul-colonel cum e cu expresia „are cardul la Corcodel”, despre care DIICOT spune că era deja o frază cunoscută în vocabularul subordonaților acestuia, însemnând un militar atât de îndatorat la comandant, încât acesta i-a reținut cardul de salariu.

„Dacă găsiți un singur om care să spună că avea cardul la mine, jos pălăria! Era vorba de împrumuturi!”, se apără Marian Corcodel.

În rest, fostul comandant susține că întreg dosarul este o răzbunare internă, înainte de o promovare în grad.

„Mi-au făcut-o înainte de promovare, că generali se fac o singură dată pe an, de 1 Decembrie”, spune Corcodel.

Întrebat dacă va invoca prescripția și pentru faptele de delapidare, acesta a spus că vrea să își dovedească nevinovăția.

„Aș putea să invoc, dar nu vreau. O să îmi dovedesc nevinovăția”, a conchis colonelul.

Marian Corcodel a depus atunci la dosar facturi care, adunate filă cu filă, ar da ca rezultat 51.963 de lei, adică suma pe care procurorii i-o impută ca prejudiciu pentru delapidare prin sustragere de motorină.

„Păi, ce, cum să nu le trimiți mașină celor care vin la tine în control?!”, se întreabă, retoric, Marian Corcodel.

În fața instanței de judecată, la ultimul termen din apel, Marian Corcodel a susținut o versiune diferită:

„Am vrut să cunoașteți adevărul, am recunoscut toate învinuirile și am plătit tot prejudiciul până la primul termen. (…) Am făcut un denunț pentru falsificare de cecuri și delapidare de 1 milion de euro, iar dosarul a ajuns în instanță. (…) Din punct de vedere moral și legal am greșit”, a spus Corcodel în ultimul cuvânt.

Motivarea Tribunalului: Cum furau jandarmii motorina la ordinele lui Corcodel

În motivarea deciziei de condamnare din data de 07.07.2022, judecătorul fondului a arătat că o parte din activitățile pe care procurorii DIICOT le consideră camătă în rechizitoriu:

fie au avut loc înainte intrarea în vigoare a Legii nr. 216/2011 privind interzicerea activității de cămătărie,

fie erau simple împrumuturi încheiate în fața unui notar,

fie puteau fi considerate infracțiuni de camătă, dar între timp s-a împlinit termenul de prescripție.

Prin aceeași decizie, însă, Tribunalul București l-a găsit vinovat pe Marian Corcodel de delapidare în formă continuată.

Din cuprinsul hotărârii rezultă că fostul comandant – care în prezent se declară nevinovat – a achitat, totuși, prejudiciul de 51.963,57 lei reținut de DIICOT.

Instanța reține că majoritatea martorilor audiați în dosar au fost implicați în activitatea infracțională de sustragere a combustibilului fie prin remiterea acestuia, evidențierea consumului fictiv în foaia de parcurs a autoturismelor pe care le aveau în gestiune sau prin transportul motorinei la locul în care era preluat de Marian Corcodel:

„Inculpatul (Preoteasa Iancu Daniel – n.r.) a procurat diverse cantități de carburant de la stația de alimentare carburant aferentă Bazei de Administrare și Deservire a Jandarmeriei Române în sensul adresării solicitărilor martorului (…), respectiv dacă a transmis martorului (…) să lase cantități de motorină pe care le treacă în foaia de parcurs a buldoexcavatorului aflat în gestiune ca fiind alimentat. Astfel, Tribunalul București va înlătura apărările inculpatului conform cărora activitatea sa de a transmite solicitarea inculpatului Corocodel Marian nu se circumscrie noțiunii de complicitate”.

„După cum a relatat martorul (…) atunci când o persoană solicită să i se predea o cantitate de combustibil ce nu era justificată de consumul real şi nu era anunţat în prealabil de inculpatul (Preoteasa Iancu Daniel – n.r.), era sunat de acesta din urmă care reitera solicitarea. Or prin acțiunile sale de a transmite solicitările inculpatului Corocodel Marian a oferit un ajutor în activitatea de delapidare”.

„Mai mult, în timpul urmării penale martorul a precizat că era contactat telefonic de inculpatul (Preoteasa Iancu Daniel – n.r.) care îi dădea „ordine” să predea cantități de motorină către persoanele indicate de el”.

„Totodată, fiind audiat în timpul urmării penale inculpatul (…) a declarat că începând din anul 2015, la solicitarea inculpatului (Corcodel Marian – n.r), a discutat cu gestionarul stației de carburant aferentă Bazei de Administrare și Deservire a Jandarmeriei Române, respectiv cu martorul (…), să alimentezi bidoane cu motorină în cantitate de 20 – 30 de litri, care ulterior erau transportate la Complexul situat lângă „Academia de Poliție” şi care se află în subordinea Bazei de Administrare și Deservire a Jandarmeriei Române. Or, transmiterea cererilor date de inculpatul (Corcodel Marian – n.r.) sau confirmarea „autenticității” acestora se circumscrie noțiunii de complicitate solicitările adresate martorului (…) care nu dorea eliberarea cantității validau verbal eliberarea de combustibil întrucât ocupa funcția de șef al Biroului Tehnic din cadrul Bazei de Administrare și Deservire a Jandarmeriei Române și, potrivit fișei postului din anul 2015, avea în subordine nemijlocită și stația de alimentare carburanți-lubrifianți”.

„Totodată, martorul (…) a afirmat că lucrează în cadrul Bazei de Administrare și Deservire a Jandarmeriei Române din anul 1991 în calitate de „conducător auto”, iar din anul 2016 şi-a desfășurat activitatea lucrativă utilizând un buldoexcavator moment din care numitul (Preoteasa Iancu Daniel – n.r.) i-a solicitat să se „descurce” şi să lase la stația de carburant cantități între 20-30 de litri motorină din ordinul inculpatului (Corcodel Marian – n.r). Afirmă martorul că deși pe foia de parcurs se trecea că a alimentat 100 de litri de motorină în fapt introducea în rezervor doar 70 de litri. Astfel, solicitarea inculpatului adresată martorului de a lăsa cantități de 30 de litri de motorină la fiecare alimentare se circumscrie de asemenea complicității”, se arată în documentul citat.

Acuzațiile DIICOT pentru Marian Corcodel

Procurorii DIICOT rețin că Marian Corcodel (comandantul UM 0260 - Baza de Administrare şi Deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române) a constituit, începând cu anul 2011, un grup infracțional organizat la care au aderat persoane aflate în subordinea sa directă, şi anume Daniel Iancu Preoteasa (șeful de stat major al Bazei de Administrare şi Deservire a Jandarmeriei) şi Georgică Băbănău (şoferul colonelului), scopul constituirii acestui grup fiind săvârşirea în mod repetat a unor infracţiuni de camătă şi delapidare.

„Beneficiarii” împrumuturilor cu dobândă erau, în general, subordonaţi ai colonelului Corcodel sau persoane din cercul său relaţional, iar sumele împrumutate erau cuprinse între câteva sute de euro şi câteva mii, uneori chiar şi zeci de mii, dobânda impusă fiind între 10 şi 20%.

De multe ori, dobânzile achitate de debitori erau remise inculpaţilor Daniel Preoteasa şi Georgică Băbănău sau unor persoane care nu cunoşteau sursa ilicită a provenienței sumelor, care predau ulterior sumele de bani lui Corcodel.

Procurorii îl mai acuză pe Marian Corcodel că a dispus în mod repetat unor subordonaţi să-şi însușească importante cantităţi de combustibil (în principal, motorină) de la staţia de carburant a parcului auto al unităţii, combustibil scos ilegal din unitate şi transportat în alte locaţii, de unde era predat acestuia sau altor membri ai grupării.

Conform DIICOT, deşi existenţa acestei grupări, cât şi faptele săvârşite de membrii acestuia au fost aduse de mai mulţi lucrători ai Jandarmeriei şi la cunoştinţa lui Octavian Cristescu, cu gradul profesional de comisar şef, angajat al fostului Departament de Informaţii şi Protecţie Internă - în prezent Direcţia Generală de Protecţie Internă a MAI, având ca obligaţii profesionale să raporteze conducerii acestei structuri şi, totodată, să sesizeze organele de urmărire penală, acesta nu şi-a îndeplinit aceste obligaţii.