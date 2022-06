Dosarul „Cămătărie în Jandarmerie”, la final. DIICOT cere 7 ani de pușcărie pentru Corcodel, cămătarul-colonel

Marian Gheorghe Corcodel – cămătarul colonel de la UM 0260 a Jandarmeriei – stă cu sufletul la gură până săptămâna viitoare, când Tribunalul București va pronunța prima decizie în dosarul în care este acuzat de cămătărie, constituire de grup infracțional și delapidare. Un procuror DIICOT a cerut marți, 28 iunie, achitarea lui Corcodel pentru primele două infracțiuni, dar condamnarea lui la pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru ultima.

Șapte ani de pușcărie prevede Codul penal pentru delapidare, însă Marian Corcodel a „făcut nouășpele”, adică a formulat un denunț la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiorii de Vede, în scopul de a scăpa cu jumătate din pedeapsă. Corcodel a încercat în al 12-lea ceas să obțină și un acord de recunoaștere cu procurorii, dar aceștia au refuzat să bată palma cu el. În plus, fostul comandant al jandarmilor de la UM 0260 a plătit prejudiciul și a depus documente în acest sens la ultimul termen de judecată.

Procurorul de ședință al DIICOT a decis să îl contrazică pe procurorul de caz și a pus concluzii diferite față de cele ale colegului său.

Cum și peste dosarul lui Marian Corcodel plana chestiunea prescripției faptelor, procurorul de ședință al DIICOT a refăcut calculele colegilor lui și a cerut condamnarea lui Marian Corcodel la pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru delapidare, iar pentru ceilalți trei inculpați – foștii jandarmi Iancu Daniel Preoteasa, Georgică Băbănău, Octavian Cristescu – a solicitat condamnarea la pedepse orientate spre mediu.

În rest, procurorul a pus concluzii de achitare pentru toți, fie pentru că a intervenit prescripția (pentru faptele de cămătărie), fie pentru că fapta nu e prevăzută de legea penală (pentru capătul de acuzație privind constituirea de grup infracțional organizat). Această ultimă acuzație este importantă, deoarece ea a atras competența DIICOT în acest caz, iar acum procurorul a arătat că la nivelul UM 0260, sub comanda lui Marian Corcodel, probele strânse de colegii lui nu dovedesc existența unui asemenea grup.

Fost subordonat: Am împrumutat 3000 de euro, am plătit 20.000!

La ultimul termen de judecată a fost audiat și un fost subordonat al lui Corcodel – Mircea Ghiță – care a arătat că în 2011 împrumutase de la comandantul lui suma de 3.000 de euro, iar cinci ani mai târziu s-a trezit cu datorii de 20.000 de euro. Pentru aceste motive, Mircea Ghiță s-a constituit parte civilă în proces cu suma de 30.000 de euro, pe care, în caz de condamnare, ar urma ca inculpații să i-o plătească în solidar.

„Consider că e justificat să mi se restituie banii de la Corcodel Marin. La dosar e un contract în formă autentică, semnat. Apreciez că sumele ar trebui restituite, deoarece dobânzile depășeau cu mult cuantumul veniturilor salariale câștigate de mine. Îmi amintesc că în anul 2016 am avut o întâlnire cu inculpatul Octavian Cristescu, la o benzinărie. I-am povestit ceea ce mi se întâmpla, respectiv că mi se cer bani cu dobândă de către domnul Marian Corcodel, urmare a unui împrumut anterior. Cristescu știa măcar la nivel de zvon despre ceea ce făcea Corcodel. Toți știau, toată unitatea știa! Sunt și unii (n.r. – ofițeri din Jandarmerie) mai mari decât Cristescu și Preoteasa care știau. Cristescu m-a sfătuit că, dacă vreau și sunt pregătit, atunci să îmi fac dreptate și să reclam ceea ce știu. (…) eu am fost executat silit (n.r. – de către Corcodel) pentru suma de 6.000 de lei, dar sumele lunare oscilau, pentru că dacă rămâneam în urmă cu plățile, domnul comandant mă mai lăsa…Am împrumutat 3.000 de euro de la domnul comandant, iar diferența până la 6.000, suma cu care am fost executat, reprezintă dobânzile lunare. Cheltuielile cu executarea m-au costat 9.000 de euro. În total, am ajuns la 20.000 de euro. Mă constitui parte civilă și solicit 30.000 de euro, cum apreciați. Nu se poate așa ceva, adică prin tot ce am trecut în acei ani!”, s-a plâns fostul subordonat al lui Corcodel.

Comandantul Marian Corcodel, trădat de „mâna lui dreaptă”

A venit și rândul lui Marian Corcodel să vorbească, deși până acum n-a vrut să scoată o vorbă. În prezent s-a răzgândit, probabil fiind sfătuit de avocați să schimbe „tactica”. Judecătorul a fost expeditiv cu Corcodel:

Judecător: Spuneți, domnule Corcodel.

Corcodel: Am recunoscut faptele, am făcut și acord de recunoaștere…

Judecător: S-a respins acordul.

Corcodel: Da, s-a respins…

Judecător: Uitați, se invocă prescripția.

Corcodel: Inițial nu am vrut să dau declarații, dar ulterior, văzând că domnul Preoteasa vine și spune că tot ce făcea el făcea de frica mea, că eu eram o fire autoritară… Da, eram. Dar vreau să vă spun că domnul Preoteasa era omul meu de încredere, era mâna mea dreaptă! Eu i-am făcut petreceri, lui și familiei lui. Și după 2015 el mi-a spus: șefu’, ăla are să îmi dea mie bani. Eu nu mai aveam nicio treabă cu împrumuturile lui.

Marian Corcodel s-a referit la o situație punctuală, în care o persoană ajunsese la nivelul anilor 2015-2016 cu o datorie de „un miliard” de lei vechi, adică 100.000 RON. Or, fostul comandant susține că acea persoană îi restituise o datorie pe care o avea la el în 2011.

DIICOT: Corcodel era protejat de un angajat al DIPI

Procurorii DIICOT rețin că Marian Corcodel (comandantul UM 0260 - Baza de Administrare şi Deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române) a constituit, începând cu anul 2011, un grup infracțional organizat la care au aderat persoane aflate în subordinea sa directă, şi anume Daniel Iancu Preoteasa (șeful de stat major al Bazei de Administrare şi Deservire a Jandarmeriei) şi Georgică Băbănău (şoferul colonelului), scopul constituirii acestui grup fiind săvârşirea în mod repetat a unor infracţiuni de camătă şi delapidare.

„Beneficiarii” împrumuturilor cu dobândă erau, în general, subordonaţi ai colonelului Corcodel sau persoane din cercul său relaţional, iar sumele împrumutate erau cuprinse între câteva sute de euro şi câteva mii, uneori chiar şi zeci de mii, dobânda impusă fiind între 10 şi 20%.

De multe ori, dobânzile achitate de debitori erau remise inculpaţilor Daniel Preoteasa şi Georgică Băbănău sau unor persoane care nu cunoşteau sursa ilicită a provenienței sumelor, care predau ulterior sumele de bani lui Corcodel.

Procurorii îl mai acuză pe Marian Corcodel că a dispus în mod repetat unor subordonaţi să-şi însuşească importante cantităţi de combustibil (în principal, motorină) de la staţia de carburant a parcului auto al unităţii, combustibil scos ilegal din unitate şi transportat în alte locaţii, de unde era predat acestuia sau altor membri ai grupării.

Conform DIICOT, deşi existenţa acestei grupări, cât şi faptele săvârşite de membrii acestuia au fost aduse de mai mulţi lucrători ai Jandarmeriei şi la cunoştinţa lui Octavian Cristescu, cu gradul profesional de comisar şef, angajat al fostului Departament de Informaţii şi Protecţie Internă - în prezent Direcţia Generală de Protecţie Internă a MAI, având ca obligaţii profesionale să raporteze conducerii acestei structuri şi, totodată, să sesizeze organele de urmărire penală, acesta nu şi-a îndeplinit aceste obligaţii.

