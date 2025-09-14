Ce avere are seful CJ Buzau, saltat de Mos Niculae

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Buzau, Cristinel Bigiu, la locuinta caruia au avut loc perchezitii, sambata, dupa ce a fost prins in flagrant luand mita, are patru terenuri, doua apartamente, o casa, un spatiu comercial, dar si sapte fonduri de investitii in valoare de aproape 70.000 de lei.

Potrivit ultimei sale declaratii de avere, din luna iunie, Marian Cristinel Bigiu are patru terenuri intravilane, fiecare in suprafata de aproximativ 900 de metri patrati, in comuna Vernesti, dobandite in 2006 si 2008. Doua dintre terenuri sunt dobandite prin donatie, iar doua sunt cumparate.

De asemenea, presedintele CJ Buzau are doua apartamente in municipiul Buzau, in suprafata de 79 de metri patrati, respectiv 107 metri patrati, achizitionate in anii 2000 si 2003 si o casa in comuna Veresti, in suprafata de 700 de metri patrati.

Bigiu mentioneaza in declaratia de avere si un spatiu comercial in Buzau, in suprafata de peste 650 de metri patrati, cumparat in anul 2008.

In declaratia de avere, presedintele CJ Buzau mai scrie ca are si un autoturism Opel cu anul de fabricatie 1980.

Cristinel Marian Bigiu mai are, potrivit declaratiei sale de avere, bijuterii si ceasuri in valoare de 10.000 de euro.

Presedintele CJ Buzau are si doua fonduri de investitii in euro, deschise in 2005 si 2008, a caror valoare este de 2.400 si 3.500 de euro, precum si cinci fonduri de investitii in lei, deschise intre 2003 si 2008, cu valoarea de 33.448 de lei, 11.000 de lei, 6.766 de lei, 4.785 de lei si peste 13.000 de lei.

Totodata, el are aproape 40.000 de lei in doua conturi bancare.

Cristinel Bigiu are si 17.349 de actiuni la firma Modern Shoes, a caror valoare, la zi, este de 173.490 de lei. In plus, acesta a acordat imprumuturi, in nume personal firmei Modern Shoes, in valoare de 1.567.579 de lei, catre Lupu Marian, in valoare de 270.000 de lei, si firmei Maralex Shoes, de 200 de lei si 147.488 de lei.

La capitolul datorii, presedintele CJ Buzau mentioneaza un credit de 222.401 de euro contractat in 2008 si scadent in 2038.

Veniturile lui Cristinel Bigiu sunt, potrivit declaratiei de avere, salariul de presedinte al Consiliului Judesean, in ultimul an fiscal acesta incasand 55.656 de lei, in timp ce sotia sa, Florentina Veronica Bigiu, a castigat, ca director general al firmei Modern Shoes, 36.678 de lei.

Sotia sa a mai incasat in ultimul an fiscal 36.000 de euro dintr-un contract de inchiriere a unui imobil. De asemenea, presedintele CJ Buzau a castigat din dividente 25.300 de lei, in timp ce sotia sa a incasat 4.100 de lei.

Bigiu precizeaza in declaratia de interese ca este actionar la firma Modern Shoes, unde detine 13.403 de actiuni, in valoare de 134.030 de lei.

Presedintele CJ Buzau, Marian-Cristinel Bigiu, a fost prins in flagrant de procurorii anticoruptie in timp ce ar fi luat mita, anchetatorii facand, sambata dupa-amiaza, perchezitii la locuinta acestuia, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Perchezitiile facute de DNA in apartamentul lui Bigiu din zona Crang din Buzau s-au desfasurat in prezenta acestuia.

Dupa perchezitii, Bigiu trebuie sa ajunga, pentru audieri, la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), au mai spus sursele citate.

Marian Cristinel Bigiu, in varsta de 47 de ani, se afla la primul sau mandat de presedinte al Consiliului Judetean Buzau, fiind ales pe listele USL.

Bigiu este licentiat in stiinte economice (Finante-Contabilitate) la Universitatea Petre Andrei din Iasi, conform CV-ului sau postat pe site-ul Consiliului Judetean Buzau.

In perioada 1993 - 1994, el a fost contabil la Sigma Instal, dupa care a fost, pana in anul 2000, sef compartiment import-export la S.C. Modern Shoes S.A, iar din 2000 si pana in 2004 director general la S.C. Modern Shoes S.A.

Din iunie 2004 si pana in ianuarie 2005, Cristinel Bigiu a fost vicepresedinte al Consiliul Judetean Buzau, iar din ianuarie 2005 si pana in mai 2007 a fost prefect al judetului Buzau. Ulterior, el a fost presedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, functie detinuta pana in noiembrie 2008.

In perioada 2008-2012, Cristinel Bigiu a fost senator, fiind ales din partea PNL, partid in care a detinut mai multe functii si din care a demisionat in luna octombrie, in baza OUG 55, care a permis migratia alesilor locali fara sa-si piarda mandatul.

Astfel, in perioada 2000-2002 Bigiu a fost presedinte al Organizatiei de Tineret PNL Buzau, intre 2002-2004 - prim-vicepresedinte al PNL Buzau, iar intre 2004 si 2005 a fost presedinte al organizatiei, ulterior fiind vicepresedinte al filialei. In luna octombrie, Cristinel Bigiu a trecut de la PNL la PSD impreuna cu 18 primari liberali.

In primavara acestui an, Marian Cristinel Bigiu a divortat de sotia sa, insa cei doi au continuat sa se afiseze impreuna.

