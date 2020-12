La 40 de ani, Marian Dragulescu a fost aproape de o medalie la European. "A fost competitia care mi-a oferit motivatia sa ma antrenez in aceasta perioada confuza"

"Locul 4 la campionatul european de gimnastica la Mersin - Turcia. Putin mi-a lipsit sa prind mai bine masa de sarituri si altul era rezultatul...important este sa ai curajul sa incerci si sa lupti.Ma bucur ca am ajuns la acest campionat european...a fost competitia care mi-a oferit motivatie sa ma antrenez in perioada asta confuza. Felicitari lui Gabi, eroul nostru de la aceasta editie", a scris Dragulescu.Romania a obtinut o singura medalie la Campionatul European de gimnastica masculina, de la Mersin - aur la sarituri, in finala juniorilor. La aproape 40 de ani, Marian Dragulescu a fost la un pas de podiumul sariturilor.Marian Dragulescu s-a clasat pe locul 4 la sarituri (14.283), iar in finala inele a seniorilor, Razvan Marc a ocupat locul 8, ultimul, cu 13.166.In concursul juniorilor, Gabriel Burtanete a obtinut medalia de aur la sarituri (14.283), proba in care fratele lui geaman, Robert, a fost pe locul 4 (13.899). In finala de la inele, Gabriel Burtanete a fost pe locul 4 (12.966), iar la paralele pe 8 (11.833).In concursurile pe echipe, cea de seniori a ratat finala, iar cea de juniori a ocupat locul 4.Lotul de seniori este format din gimnastii Marian Dragulescu, Andrei Muntean, Vlad Cotuna, Andrei Groza, Marc Razvan, antrenorii fiind Stefan Gal, Marius Urzica si Marius Berbecar. Lotul juniorilor ii include pe Gabriel Burtanete, Robert Burtanete, Raul Soica, Nicolae Bera, cu antrenorii Adrian Meleanca, Cornel Burduhosu.Campionatul European masculin are loc intre 9-13 decembrie, cu delegatii din 20 de tari, insumand 127 de gimnasti (65 juniori, 62 seniori). Tot la Mersin, se va desfasura Campionatul European feminin, intre 17-20 decembrie.In concursul pe echipe seniori, Romania nu a mai luat medalii din 2012, la masculin, respectiv din 2014, la feminin.