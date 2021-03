Gimnastul Marian Dragulescu a fost vaccinat. Ce a transmis sportivul dupa ce i s-a administrat serul anti-COVID

Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman."Calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Marian Dragulescu s-a vaccinat azi impotriva virusului COVID -19", se arata in postare.Marian a fost vaccinat la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino".Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat, la 20 ianuarie, ca sportivii din loturile nationale si olimpice, precum si cei calificati individual la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar si membrii staff-ului acestora, vor fi vaccinati in etapa a doua a campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, cea care include populatia cu grad de risc si lucratorii care desfasoara activitati in domenii-cheie, esentiale.Jocurile Olimpice de la Tokyo, amanate din 2020, din cauza pandemiei de coronavirs, vor avea loc intre 23 iulie si 8 august.