Fost consilier al lui Iliescu, judecatorul CCR Marian Enache are venituri de 890.946 de lei pe an

Revolutionarul de la Vaslui

Enache este judecator la CCR din 2016, dupa ce a fost votat in aceasta functie de parlamentarii PSD In septembrie 2017, Marian Enache s-a fotografiat impreuna cu fostul baron PSD de Prahova, Mircea Cosma, care era atunci condamnat in prima faza a procesului la 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie . Procesul lui Mircea Cosma a fost afectat atat de decizia CCR privind completurile de 5 judecatori - care a anulat sentinta de condamnare, cat si de cea privind completurile nespecializate pe cauze de coruptie.Salariu - 297.528 lei (Curtea Constitutionala);Pensie - 497.569 lei (Casa de Pansii a Municipiului Bucuresti)Indemnizatie speciala/pensie fost parlamentar - 92.676 lei;Venituri din drepturi de autor - 3.173 lei.Marian Enache este de profesie avocat si a fost unul dintre emanatii Revolutiei din 1989. El primeste indemnizatie de revolutionar, chiar daca la Vaslui nu s-au tras focuri de arma . El a fost printre primii vasluieni care a intrat in biroul prim-secretarul PCR local. Totul a avut loc insa dupa fuga cuplului Ceausescu.Enache a devenit membru al Parlamentului in primul Legislativ dupa Revolutia din 1989, ales pe listele FSN, unde ocupa functia de vicepresedinte.Ulterior a ajuns consilier prezidential pentru probleme juridice al fostului presedinte Ion Iliescu , iar in 1993 a fost numit ambasador al Romaniei in Republica Moldova. De-a lungul carierei politice, el a avut la activ trei mandate de parlamentar si a fost membru in patru partide politice: FSN, PDSR ApR, PC si UNPR.