Marian Godină explică secretul musculaturii bine definite: Apar comentarii în care sunt întrebat "Ce iei?", "Cum te-ai umflat așa repede?"

Multe dintre comentariile care apar când Marian Godina postează o poză se referă la aspectul său fizic, după cum remarcă chiar el.

Polițistul precizează că este frecvent întrebat ce ia și cum a reușit să-și dezvolte atât de vizibil mușchii.

Într-o postare pe Facebook, Godină amintește că merge la sală în mod regulat de 20 de ani:

"De multe ori când pun o poză în vreun tricou sau maiou, apar multe comentarii în care sunt întrebat "ce iei?", "ce proteine folosești?", "cum te-ai "umflat" așa repede?" etc.

Rar mă întreabă cineva de câți ani merg la sală, câte ore pe săptămână îmi petrec făcând sport sau ce și cât mănânc."

Toți visează la o cale ușoară și rapidă

"Asta pentru că toți visează la o cale ușoară și rapidă, iar mulți au tendința de a minimiza eforturile altcuiva, mai ales când ei nu reușesc să ajungă la ceea ce și-ar dori.

Am călcat prima dată într-o sală de forță în clasa a zecea, iar de atunci am mers regulat, cu unele perioade de întrerupere, din diferite motive.

Lansarea cărții "Flash-uri din sens opus" cu tot ce a fost în acea perioadă, a însemnat pentru mine pierderea a vreo 20 de kilograme, abia mă recunosc în pozele din vremea aia. Poate de aceea mă întreabă unii cum de "m-am umflat" atât de repede.

Sunt unul dintre cei care nu pun mare preț pe aspectul fizic al cuiva, chiar consider că e fix alegerea fiecăruia despre cum vrea să arate, ce să mănânce, dacă să facă sau nu sport. Nu am zis niciodată nimănui că ar fi bine să se apuce de sport că e cam gras sau cam slab. Chiar nu e problema mea asta și cred că nu ar trebui să fie a nimănui, fiecare decide ce e bine pentru el, important e să fie sănătos și să se simtă bine în pielea lui.

Sunt departe de a fi un model pentru cineva, am perioade în care pun puțină burtă și perioade în care mă ambiționez să slăbesc."

Să ai o condiție fizică foarte bună face parte din fișa postului

"Cert e că la job-ul pe care îl am, acolo unde mă antrenez de fiecare dată, fie că am chef sau nu, e necesar să ai o condiție fizică foarte bună, face parte din fișa postului. Pe lângă asta, fac antrenament de minim 4 ori pe săptămână, asta pentru cei care se întreabă cum de am timp de stat pe Facebook și nu îmi văd de job. Am timp și de alte lucruri, mai ales că mă prinde foarte rar ora 7 dormind.

Așadar, practic acest sport de aproape 20 de ani, la nivel recreativ, nu de performanță și o fac pentru că mă face să mă simt bine și sănătos.

Știu că e mult mai ușor să stai cu o bere lângă tine și să lași un comentariu răutăcios, decât să mergi la sală zilnic, să transpiri și să ai grijă la ce mănânci, dar, repet, e opțiunea fiecăruia despre ce vrea să facă. Mie îmi place să fac asta și sper să am timp în continuare de sport", a scris Godină pe Facebook.

