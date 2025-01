Marian Godină deconspiră „penalii” din rândul susținătorilor lui Călin Georgescu: „La luptă, oșteni bravi! Înainte spre Marea Unire Juridică!”

Agentul de Poliție Marian Godină dezvăluie, într-o postare pe Facebook, că unii dintre organizatorii mitingului de susținere a lui Călin Georgescu sunt persoane cu probleme penale, cercetați sau condamnați pentru fapte de corupție.

Într-o postare intitulată "A plecat Brașovul spre Marea Unire!", Godină postează o captură video în care apar Călin Donca și Octavian Goga, ambii persoane cercetate pentru corupție.

”Mi-a apărut de dimineață un video din care am făcut captura foto de mai jos. Videoclipul are titlul "Brașovul a plecat spre Marea Unire" și este postat de un bărbat pe nume Călin Donca, cel pe care îl vedeți în stânga imaginii. Călin Donca a fost arestat pentru evaziune fiscală și înșelăciune, iar acum este cercetat în stare de libertate. Bărbatul din mijlocul pozei este Octavian Goga, nu poetul, ci un fost deputat de Covasna, din partea PMP. A trecut apoi la PSD, iar apoi la Pro România. La fel ca Donca, a fost și el arestat pentru folosire de documente false pentru decontarea de fonduri europene. Mai are o condamnare pentru refuz de recoltare de probe biologice și conducere fără permis!”, scrie Godină pe Facebook.

Ads

Acesta își încheie postarea cu îndemnul ”La luptă, oșteni bravi! Înainte spre Marea Unire Juridică!„.

Cine sunt Cătălin Donca și Octavian Goga

Călin Donca, un afacerist în domeniul criptomonedelor care a fost arestat trei luni în 2024 pentru evaziune și înșelăciune, este unul dintre organizatorii unui miting de susținere a lui Călin Georgescu anunțat pentru vineri, 10 ianuarie, în fața sediului Curții Constituționale, scrie G4Media.

Donca a postat pe contul să de Facebook mai multe clipuri în care anunță organizarea acestui miting și le cere urmăritorilor săi să participe. El a spus într-unul dintre clipuri că organizează mitingul la cererea lui Călin Georgescu.

Călin Donca a fost reţinut de procurorii DIICOT Braşov în septembrie 2024, alături de alte trei persoane, într-un dosar care vizează o grupare specializată în evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune şi manipularea pieţei de capital.

Ads

Fostul deputat PSD Octavian Goga a fost arestat preventiv, în martie 2023, pentru 30 de zile pentru comiterea infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false pentru decontarea de fonduri europene din 2018 până în 2023.

Procurorii susțineau atunci că fostul deputat, împreună cu administratorul de drept al societății pe care o controla, ar fi creat condiții artificiale pentru accesa fonduri nerambursabile necesare implementării unui proiect ce avea ca obiect „Construire ferma vaci de lapte în loc. Araci”.

Protestul din București este ilegal

Jandarmeria Română a comunicat joi, 9 ianuarie, că protestul susținătorilor lui Călin Georgescu, programat pentru vineri, 10 ianuarie, la Curtea Constituțională, va avea loc în continuare, deși este considerat ilegal.

"Nu a urmat procedura prevăzută de lege privind adunările publice. Nu a urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 (*republicată*) privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru declararea prealabilă a adunării publice, astfel că desfășurarea acesteia se va face în afara cadrului legal în vigoare", a transmis instituția.

Ads

Călin Georgescu a plecat din București înainte de mitingul pentru susținerea sa

Candidatul suveranist la președinția României, Călin Georgescu, a plecat din țară joi, 9 ianuarie, după ce și-a îndemnat susținătorii să protesteze, vineri, la Curtea Constituțională față de decizia de anulare a alegerilor din 24 noiembrie 2024. „Eu acolo, voi aici”, a spus Georgescu într-un clip publicat pe rețelele de socializare.

Călin Georgescu a fost fotografiat la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un zbor către Germania.

Zborul către Frankfurt, pe care l-a luat Călin Georgescu alături de un bodyguard, a decolat la 14.34, potrivit HotNews.ro, care a publicat imagini cu candidatul la prezidențiale.

Deplasarea a fost confirmată de soția lui, Cristela Georgescu, care nu a oferit însă detalii despre destinație sau scopul călătoriei.

Ads