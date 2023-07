CTP l-a făcut pe Marian Godină să-și ceară scuze în scandalul cu Recorder: „Tonul meu a fost arogant și am atacat cu ciomagul”

Polițistul Marian Godină și-a cerut scuze pentru tonul pe care l-a folosit într-o dispută online cu jurnaliștii de la Recorder. „Ultima picătură” care l-a convins pe Godină să-și ceară scuze a fost un mesaj publicat pe Facebook de gazetarul Cristian Tudor Popescu în care critică tonul folosit de polițist.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a acuzat pe Marian Godină că în loc să critice a ales să „beștelească, să facă cu ou și cu oțet” reportajul de investigație realizat de jurnaliștii Recorder, motivând că modul în care s-a exprimat polițistul este o atitudine „demnă de un 'jurnalist' de la 'Cloaca cu puii de AUR', nu de un polițist”.

M-aș fi așteptat ca dl Godină să-și prezinte contraargumentele și informațiile, obținute din concediu, pe care le deține în legătură cu cazul, într-un limbaj profesional, clar și concis, nu să arunce acest șuvoi de invective”, a mai afirmat CTP.

Gazetarul a explicat apoi că a văzut și el materialul Recorder și că e de părere că este un „act jurnalistil valabil”. Totodată, CTP vorbește despre „o regulă a meseriei” care spune că dacă „dintr-o investigație jurnalistă 20% este adevăr indubitabil, atunci jurnaliștii și-au faăcut treaba. (...) Mult peste 20% din materialul Recorder sunt fapte, documentate cu probe greu de contestat”.

„Să te năpustești în condițiile astea asupra Recorder, în slip, de pe plajă, cum precizează chiar dl Godină, cu ocări și miștocării agresive, în loc să ceri ca o anchetă a controlului superior din MAI să elucideze cazul, pentru a păstra neștirbită onoarea Poliției, în care crezi, nu e cel puțin ciudat? Sunteți de acord, domnule Godină?”, a mai afirmat CTP.

„Mulți jurnaliști m-au sunat să-mi spună că am greșit”

De cealaltă parte, Marian Godină a explicat într-un comentariu la postarea lui CTP că îi pare rău „că pentru prima oară dată când scrieți ceva despre mine o faceți la modul ăsta” și a recunoscut că a fost contactat și de alți jurnaliști care i-au spus că a greșit. De asemenea, acesta a mai recunoscut că a folosit un ton arogant.

„În materie de gazetărie nu am cum să mă contrazic cu dvs, nu știam partea cu cei 20%. Au mai fost jurnaliști pe care îi cunosc și care azi m-au sunat și mi-au zis în față că am greșit. M-au pus pe gânduri, iar dumneavoastră acum m-ați convins.

Tonul meu a fost arogant (asta mi-a zis până și soția mea) și am atacat cu ciomagul, deși aș fi putut să o fac sobru și fără atacuri care nu își aveau locul, deoarece în continuare cred că Recorder nu a prezentat situația reală de acolo”, a transmis Godină.

Câteva minute mai târziu, polițistul a publicat un mesaj asemănător și pe pagina personală de Facebook în care a subliniat că își cere scuze pentru „întreaga abordare pe care am avut-o în legătură cu cazul de la Bihor. Am avut prilejul să pot contraataca sobru și cu argumente, dar am făcut-o grosolan și folosind niște adjective care nu își aveau locul atât la adresa celor de la Recorder cât și la adresa celor care m-au înjurat prin comentarii”.

Godină a adăugat apoi că e de părere în continuare că materialul Recorder nu reprezintă realitatea, „dar dacă mă înșel sau nu ne vor demonstra timpul și soluțiile date de instituțiile competente la un moment dat, atunci când nu voi ezita să îmi cer scuze din nou, dacă va fi cazul”.