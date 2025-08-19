Marian Godină, plângere penală pentru deputatul AUR Dan Tănasă care a îndemnat oamenii să nu accepte comenzi livrate de asiatici. Îl acuză de incitare la violență

Polițistul Marian Godină a atras atenția marți, 19 august, pe Facebook, asupra unei postări cu caracter discriminatoriu a deputatului și vicepreședintelui AUR Dan Tănasă, care a avut un discurs anti-imigranți.

Parlamentarul AUR a publicat pe Facebook un mesaj prin care îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de persoane din Asia sau Africa.

„Voi realizați cât de grav e ce a vomitat creierul acestui ipochimen în spațiul public? Mai ales că insul ăsta e un parlamentar român. Sper că deja CNCD s-a autosesizat.

Ce s-ar întâmpla oare dacă la fel s-ar purta și italienii, belgienii, germanii, englezii etc. cu românii care muncesc în țările lor? În altă ordine de idei, aș vrea să văd un simpatizant al acestui om preferând să moară de foame și refuzând să ridice o comandă gata plătită adusă de un nepalez.

PS mi se rupe sufletul când văd câte un nepalez sau alt străin pe un scuter sau bicicletă, transpirat și emanând tristețe prin toți porii. Oamenii ăia sunt departe de case, de familii, de copii și sunt aici tocmai pentru a le asigura celor de la ei de acasă un trai mai bun. De aceea aleg mereu să le las un bacșiș mai mare.

Purtați-vă cu acei oameni exact cum ați vrea să se poarte și alții cu românii noștri plecați la muncă în alte țări”, a transmis Godină.

Plângerea penală transmisă de Godină

Ulterior, Godină a revenit pe pagina sa de Facebook și a anunțat că a depus plângere penală.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă pentru săvârșirea infracțiunii de "Incitarea la violenţă, ură sau discriminare" prevăzute de art. 369 din Codul Penal. Formulez prezenta:

Împotriva numitului TĂNASĂ DAN, membru al Parlamentului României, din partea partidului AUR pentru săvârșirea infracțiunii de "Incitarea la violenţă, ură sau discriminare" faptă prevăzută și pedepsită de art. 369 din Codul Penal. Motivele plângerii:

În data de 19.08.2025, pe pagina dumnealui de Facebook, domnul TĂNASĂ DAN a postat următorul text:

"Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!"

Prin textul de mai sus, dl Tănasă incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa. Probe și dovezi:

În susținerea celor afirmate, indic următoarele mijloace de probă:

Capturi de ecran de pe pagina de Facebook a d-lui Dan Tănasă.

Solicitări:

Vă rog să dispuneți cercetarea penală a faptei semnalate și tragerea la răspundere penală a persoanei responsabile”, se arată în plângere.

”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a cerut deputatul AUR, Dan Tănasă, marți, pe pagina sa de Facebook.

Scandal și în Parlament

Vicepreședinte al AUR, Dan Tănasă a declarat recent în Parlament că România nu trebuie să mai primească imigranți, iar el nu vrea să vadă „picior de azilant și de refugiat în România”.

„Dar noi am jurat credință patriei noastre, România. Noi am jurat să lucrăm la prosperitatea poporului român, n-am jurat să aducem cât mai mulți azilanți în România. Eu, spre exemplu, nu vreau să văd picior de azilant și de refugiat în România. Niciunul, fraților! România are deja multiculturalism. Nu avem nevoie de refugiați, nu avem nevoie de azilanți”, a completat Tănasă.

Colegul său de partid Mohammad Murad, deputat AUR, a venit cu o replică în care a povestit de la tribuna Parlamentului cum la 17 ani a venit în România la studii și dacă atunci cineva ar fi spus „nu vrem străini”, nu ar fi ajuns medic. „Sunt 5-6 milioane de români care simt la fel ca mine acum. Cum ar fi să se comporte italianul sau spaniolul sau neamțul așa cu românii?”, a adăugat deputatul AUR Mohammad Murad.

