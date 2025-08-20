Marian Godină publică o poză fake cu Dan Tanasă în postura de livrator de mâncare, cu un rucsac izoterm în spate: "Un like și un share l-ar face tare fericit"

Cunoscutul polițist Marian Godină, care a depus deja o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, își continuă disputa cu acesta, publicând acum, pe Internet, o poză trucată în care Tanasă apare în uniformă de livrator de mâncare, cu un rucsac izoterm în spate.

"Acest tânăr a livrat personal mii de litri de apă din Barajul Vidraru și, la final, când s-a ajuns la nămolul cu aur monoatomic, el nu a primit nici măcar un gram. Acum e trist, așa că un like și un share l-ar face tare fericit", scrie Marian Godină, alături de poza fake în care apare vicepreședintele AUR.

Disputa dintre Godină și Tanasă a pornit de la mesajul publicat de vicepreședintele AUR, Dan Tanasă, în ziua de 19 august 2025, mesaj în care deputatul le cerea românilor să refuze mâncarea comandată, dacă le este adusă de livratori străini. Ca urmare a acestui mesaj, Godină a depus o plângere penală contra lui Dan Tanasă. La rândul lui, Tanasă a publicat un nou mesaj pe Internet, în ziua de 20 august, în care își reconfirmă opoziția față de muncitorii străini din România.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă a avertizat că lucrătorii străini care sunt angajați legal muncesc onest și își plătesc cinstit taxele către statul român.

Ads

Ads