Deputatul Aur Dan Tanasă s-a plâns la Ministerul de Interne după ce Marian Godină l-a făcut "dobitoc" și "panaramă". Ce scrie în sesizare

Deputatul AUR Dan Tanasă a depus o plângere la Ministerul Afacerilor Interne împotriva polițistului Marian Godină, acuzându-l că își depășește atribuțiile și încalcă Statutul polițistului prin postările sale politice și injuriile adresate public.

În mai multe mesaje publicate pe rețelele sociale, Godină l-a numit „dobitoc” și „panaramă” pe Tanasă, ceea ce l-a determinat pe parlamentar să ceară intervenția ministerului pentru a verifica dacă polițistul respectă legea și regulamentele în vigoare.

Sesizarea invocă articole din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului și ridică întrebări despre eventuale privilegii sau protecții speciale de care s-ar bucura Godină în cadrul IPJ Brașov, arată Gândul.ro.

Iată, mai jos, sesizarea lui Tanasă, conform sursei citate:

”Potrivit art. 10 alin. 3 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului: Candidații care au promovat concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale MAI, precum și persoanele care urmează să ocupe funcțiile de polițist în condițiile art. 9 b alin. (2^1), (2^2) și (3) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic”. Potrivit art. 43 litera f din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului „Polițistului îi este interzis, în orice împrejurare: f) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau care instiga la indisciplină;”. Potrivit art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului „Polițistului îi este interzis: a) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propaganda în favoarea acestora; b) să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public; e) să declare sau să participe la greve, precum și la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;”.

Potrivit art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului „Polițistului îi este interzis: g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale, cu excepția calității de acționar;”.

Angajatul MAI se laudă pe rețelele de socializare cu activitățile comerciale prospere pe care le desfășoară.

Având în vedere toate aceste aspecte, Dl. Ministru, vă rog să aveți amabilitatea să-mi răspundeți la câteva întrebări:

1. Domnul Marian Godină, angajat al IPJ Brașov, se supune prevederilor Legii nr. 360/2002 sau are un statut special? Colegii domnului Godină afirmă că acesta este un protejat al domnului Despescu și că acesta poate face orice dorește. Așa să fie oare? Are domnul Godină un statut special, diferit de ceilalți polițiști?

2. Dacă MAI sau IGPR încasează o cotă parte din activitățile comerciale pe care le desfășoară angajatul Marian Godină, sau toată sumele încasate din aceste activități comerciale îi rămân lui?

3. Care credeți că sunt motivele pentru care conducerea IPJ Brașov refuză să-i aplice domnului Godină sancțiunea contravențională pentru injurii în spațiul public, potrivit Legii nr. 61/1991, deși a fost sesizată în scris?

4. Care sunt beneficiile pe care injuriile proferate de acest polițist la adresa unui demnitar le-a adus imaginii Poliției Române și ministerului pe care îl conduceți?

