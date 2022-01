Godină despre doctorul Vasi Rădulescu: "Doftorașul Vasi tocmai ce a fost depistat că nu făcea altceva decât să fure cu copy paste articole medicale". Reacția medicului

Marian Godină a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook că unele articole postate pe site-ul doctorului Vasi Rădulescu nu îi aparțin și sunt copiate din articole medicale ale publicațiilor online din străinătate.

Polițistul precizează că textele din această categorie au dispărut de pe site și că până acum au fost șterse 1.700 de articole:

"Doftorașul Vasi tocmai ce a fost depistat că nu făcea altceva decât să fure cu copy paste articole medicale de pe site-uri din străinătate și să le pună la domnia sa pe site pentru a face un ban.

Acum, dragul de el, s-a apucat de șters la ele, dacă veți încerca să le accesați vor apărea ca fiind șterse.

Deci la asta i-au folosit cei 11 ani de școală pe care mi se lăuda că-i are?

Și mai penibil e că într-un articol despre creierul uman, scria în descriere că este organul pe care l-a folosit pentru a scrie acel articol.

Pentru a-l fura de fapt. Articolul respectiv, la fel ca multe altele, este copiat cuvânt cu cuvânt.

Ce-i drept, tot creierul l-a folosit.

Bagă mare, doftore, șterge tot că "te prinde ăștia" că ești doar un plagiator.

Până acum a șters 1.700 de articole de pe site.

Aștept reacția lui Vasi, cum că mă va da în judecată, bla, bla, bla, lucru pe care nu-l va face vreodată pentru că el știe că a șterpelit toate textele alea", a scris Marian Godină pe pagina sa.

Răspunsul lui Vasi Rădulescu

Doctorul Vasi Rădulescu a răspuns într-un comentariu la postare.

Acesta se dezvinovățește și aruncă vina pe două colaboratoare, precizând că o studentă la Medicină și o rezidentă sunt cele care au copiat articolele, fără ca el să știe ce se întâmplă.

"Salut, cu plăcere, din nou, Marian!

Pe site au scris două colege, una studentă la medicină, alta rezidentă. Am mers pe încredere, din dorința de a avea mai multe articole utile pentru oameni. Am descoperit însă că acele articole erau fie traduse, fie inspirate (cu sursă, dar e irelevant) din alte platforme. E aiurea rău, știu.

Am discutam cu fetele, am priceput eroarea impardonabilă, pe care eu nu o pot ierta. Am șters toate articolele.

Da, e vina mea că am mers pe încredere. E vorba de medici aici. Nu mă așteptam la așa ceva niciodată!

Toate articolele de pe site acum sunt frumoase, scrise de mine, originale.

Asta e, se întâmplă. E o lecție dură pentru mine. Merg înainte și am învățat de aici", a scris Vasi Rădulescu.

În urmă cu două săptămâni, Marian Godină și Vasi Rădulescu au avut un schimb de replici dure pe rețelele de socializare legate de accidentul produs de un polițist pe o trecere de pietoni din București, în urma căruia o fetiță de 13 ani a murit, iar o alta a fost rănită.

Atunci, polițistul l-a descris pe Vasi Rădulescu ca fiind "medicul influencer care scrie cărți și le oferă gratis publicului, acesta trebuind să plătească doar transportul (care e de fapt costul tiparului, livrării și al cărții, asta dacă nu ești suficient de naiv încât să crezi altceva)".

Medicul i-a dat la rândul lui un răspuns usturător:

"Ai 3 ani de școală. Eu 11 doar facultatea plus rezidențiatul. La Academie nu ai reușit. Ambiționează-te și dă la medicină, poate reușești aici. Printre altele, în gărzi grele și mii de consulturi, vei învăța ce înseamnă viața unui om, empatia, respectul."

