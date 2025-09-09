Fotografie falsă cu agresorul livratorului din București și Marian Godină. "Poza asta e un fake grosolan, făcută cu AI"

O fotografie falsă, generată cu inteligență artificială, în care apare Marian Godină alături de Cosmin Tudoran, agresorul unui livrator, a reușit să adune sute de distribuiri și comentarii de la oameni convinși că imaginea este reală. Mulți dintre cei care comentează îl acuză și insultă pe Godină, propagând teoria că episodul în care livratorul a fost lovit este orchestrată de organele statului, iar fotografia cu cei doi este încă o dovadă.

"Ca să înțelegeți mai bine unde suntem ca nație, gândiți-vă că poza asta de un fake grosolan, făcută cu AI, în care cică sunt eu, iar lângă mine e agresorul livratorului, are 218 distribuiri și peste 300 de comentarii, majoritatea ale celor care chiar cred că poza e reală", a semnalat polițistul.

Acesta a selectat și comentariile care îl insultă.

"Vă las doar câteva dintre ele, dar cam toate sunt în același registru:

"Un escroc care ar trebui dat afară din poliție"

"Pai Godină, ar trebui să plătească pentru dezinformare. A incitat lumea și a prezentat greșit, ceea ce ar trebui să plătească penal, fiind în sistem"

"Copilul ăla prin inconștiența lui și naivitate s-a ales cu un dosar penal și posibil închisoare 😢"

"Am spus că acest Godină este un escroc."

"Godină a intervenit deoarece dorește un post sus pus! Dorește o funcție la nivel înalt! După cum se descurcă... sigur o va avea! "

"Ăsta mai are un pic și-și dă și nevasta la pakistanezi, pentru un pic de reclamă. Tablagiu ai zis corect!"

"Un manipulator ambulant! Are suficienți idioți și prostălăi prinși în plasa lui, sau în bula lui de influență! E un fel de escroc care se ocupă cu alba-neagra, numai că joacă alba-neagra cu mințile slabe și pe aceeași frecvență cu a lui! Cine se aseamănă se adună!"

Arestat după ce l-a lovit pe livrator

Vă reamintim că tânărul de 20 de ani, Cosmin Tudoran, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a lovit un livrator de mâncare originar din Asia, în timp ce îi striga că este „un invadator” și că ar trebui „să se întoarcă la el în țară”.

Incidentul a avut loc în luna august, în cartierul Colentina din sectorul 2 al Capitalei și a fost văzut de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, care l-a prins și imobilizat pe agresor.

Videoclipul care surprinde agresiunea și intervenția polițistului a fost publicat de Marian Godină pe Facebook.

