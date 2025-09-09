O poză fake, concepută cu AI, îl prezintă pe Marian Godină ca fiind prieten cu agresorul livratorului din Bangladesh. Cum reacționează polițistul

O poză creată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), poză care deja circulă pe Internet, îl prezintă pe cunoscutul polițist Marian Godină stând alături de tânărul de 20 de ani care l-a atacat fără niciun motiv pe livratorul de mâncare din București, originar din Bangladesh.

Modul cum e realizată fotografia sugerează că între Godină și agresorul nepalezului ar exista o relație de prietenie. Evident, această idee că ar exista o asemenea prietenie este ilogică, întrucât chiar Godină este cel care a făcut public clipul video care prezenta agresiunea de pe stradă, iar agresorul urmează a fi judecat.

Marian Godină reacționează însă la apariția acestei fotografii fake, tot printr-o postare pe Facebook, publicată în ziua de 9 septembrie 2025.

"Ca să înțelegeți mai bine unde suntem ca nație, gândiți-vă că poza asta e un fake grosolan, făcută cu AI, în care cică sunt eu, iar lângă mine e agresorul livratorului, are 218 distribuiri și peste 300 de comentarii, majoritatea ale celor care chiar cred că poza e reală. Vă las doar câteva dintre ele, dar cam toate sunt în același registru:

"Un escroc care ar trebui dat afară din poliție"

"Paș Godină, ar trebui să plătească pentru dezinformare. A incitat lumea și a prezentat greșit, ceea ce ar trebui să plătească penal, fiind în sistem"

"Copilul ăla prin inconștiența lui și naivitate s-a ales cu un dosar penal și posibil închisoare 😢"

Ads

"Am spus că acest Godină este un escroc." ", scrie Marian Godină în postarea lui de pe Internet.

După cum se știe, agresorul livratorului a fost reținut, imediat după ce a comis atacul, de un agent de la Secția 7 Poliție din București - agent care n-are nicio legătură cu Marian Godină și care se afla întâmplător în zona unde s-a comis atacul. Ulterior, agresorul a fost arestat preventiv.

Ads