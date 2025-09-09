O poză fake, concepută cu AI, îl prezintă pe Marian Godină ca fiind prieten cu agresorul livratorului din Bangladesh. Cum reacționează polițistul

Autor: Mihai Diac
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 22:34
415 citiri
O poză fake, concepută cu AI, îl prezintă pe Marian Godină ca fiind prieten cu agresorul livratorului din Bangladesh. Cum reacționează polițistul
Fotografia falsă în care Godină apare lângă agresorul livratorului - FOTO Facebook / Marian Godină

O poză creată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), poză care deja circulă pe Internet, îl prezintă pe cunoscutul polițist Marian Godină stând alături de tânărul de 20 de ani care l-a atacat fără niciun motiv pe livratorul de mâncare din București, originar din Bangladesh.

Modul cum e realizată fotografia sugerează că între Godină și agresorul nepalezului ar exista o relație de prietenie. Evident, această idee că ar exista o asemenea prietenie este ilogică, întrucât chiar Godină este cel care a făcut public clipul video care prezenta agresiunea de pe stradă, iar agresorul urmează a fi judecat.

Marian Godină reacționează însă la apariția acestei fotografii fake, tot printr-o postare pe Facebook, publicată în ziua de 9 septembrie 2025.

"Ca să înțelegeți mai bine unde suntem ca nație, gândiți-vă că poza asta e un fake grosolan, făcută cu AI, în care cică sunt eu, iar lângă mine e agresorul livratorului, are 218 distribuiri și peste 300 de comentarii, majoritatea ale celor care chiar cred că poza e reală. Vă las doar câteva dintre ele, dar cam toate sunt în același registru:

"Un escroc care ar trebui dat afară din poliție"

"Paș Godină, ar trebui să plătească pentru dezinformare. A incitat lumea și a prezentat greșit, ceea ce ar trebui să plătească penal, fiind în sistem"

"Copilul ăla prin inconștiența lui și naivitate s-a ales cu un dosar penal și posibil închisoare 😢"

"Am spus că acest Godină este un escroc." ", scrie Marian Godină în postarea lui de pe Internet.

După cum se știe, agresorul livratorului a fost reținut, imediat după ce a comis atacul, de un agent de la Secția 7 Poliție din București - agent care n-are nicio legătură cu Marian Godină și care se afla întâmplător în zona unde s-a comis atacul. Ulterior, agresorul a fost arestat preventiv.

Fotografie falsă cu agresorul livratorului din București și Marian Godină. "Poza asta e un fake grosolan, făcută cu AI"
Fotografie falsă cu agresorul livratorului din București și Marian Godină. "Poza asta e un fake grosolan, făcută cu AI"
O fotografie falsă, generată cu inteligență artificială, în care apare Marian Godină alături de Cosmin Tudoran, agresorul unui livrator, a reușit să adune sute de distribuiri și...
Ce au ajuns livratorii români să facă după atacurile rasiste asupra colegilor străini, de teama unor agresiuni
Ce au ajuns livratorii români să facă după atacurile rasiste asupra colegilor străini, de teama unor agresiuni
Din cauza incidentelor rasiste recente din București, tot mai mulți livratori români aleg să-și marcheze ghiozdanele cu mesaje precum „RO” sau „Sunt român”, pentru a nu fi confundați...
#marian godina, #Godina, #livrator de mancare, #livrator agresat, #inteligenta artificiala, #livrator nepalez batut , #stiri juridice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump "a explodat": "Taci! Nu asculti niciodata! De-aia esti de mana a doua"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Motivele pentru care multi generali romani sunt fani Calin Georgescu. Adevarul incomod spus de un expert militar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Urmărit internațional din categoria Most Wanted adus în țară de Poliția Română. Pentru ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare
  2. Ministrul Radu Miruță explică de ce nu-i poate da afară pe șefii Salrom, după dezastrul de la Praid: "Ministerul Economiei a dat în judecată societatea Ministerului Economiei"
  3. Directorul general al companiei care furnizează agent termic Capitalei, plasat sub control judiciar de DNA. Acuzațiile grave care i se aduc
  4. Papa Leon, îngrijorat după atacul Israelului asupra Qatar-ului. "Nu știm cum vor evolua lucrurile. Este foarte grav"
  5. Accident ciudat în Timiș. Mașina în care se aflau jandarmii care l-au adus la București pe spionul moldovean Alexandru Bălan, lovită de un TIR
  6. O poză fake, concepută cu AI, îl prezintă pe Marian Godină ca fiind prieten cu agresorul livratorului din Bangladesh. Cum reacționează polițistul
  7. Cum se poate încheia "imediat" războiul din Gaza. Anunțul făcut de premierul israelian Benjamin Netanyahu
  8. Începe construirea stației de metrou Otopeni, de pe Magistrala 6. Ce restricții de circulație sunt în zonă
  9. Adunarea Generală a ONU are un nou președinte. Are 44 de ani și a fost ministru de externe al Germaniei. Este a cincea femeie care deține această funcție
  10. Un bărbat și o femeie, înjunghiați pe o stradă dintr-o comună constănțeană. Agresorii au fugit după atac. Au fost prinși la scurt timp la marginea unei păduri

Ultimele emisiuni

Acum 6 ore

Business Focus,
Quarterly Report 9 - transmisie online