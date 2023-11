Marian Godină, aspru criticat pentru sexism: ”M-am trezit cu o ușoară durere la ovare”

O postare făcută de Marian Godină pe Facebook i-a atras numeroase critici pentru sexism, inclusiv din partea Centrului FILIA, o organizație feministă.

”Ieri am spălat toate geamurile, am șters praful de pe toată mobila, am spălat pe jos și, la final, când totul era bec, am prins niște călăreți de rejansa perdelelor, (cred că așa îi zice) am procedat la fel și cu draperiile, le-am ondulat puțin ca să arate frumos și apoi le-am pus sus. După toate astea, am dormit puțin dezvelit și m-am trezit cu o ușoară durere la ovare”, a scris Godină pe contul său de Facebook, stârnind o sumedenie de comentarii.

„Marian Godină s-a trezit azi dimineață și s-a lăudat pe internet că a făcut muncă domestică: a spălat geamurile, a șters praful și a spălat pe jos. Muncă pe care în majoritatea familiilor din România o prestează femeile. Muncă domestică care e de cele mai mult ori invizibilă.

Când o femeie spală geamurile sau șterge praful, e pur și simplu firesc pentru că trăim într-o societate care crede că locul nostru e la cratiță. Când o face un bărbat, e sărbătoare națională și are nevoie de o postare pe Facebook să îi valideze munca.

După ce și-a petrecut câteva ore cu treburile casnice, ne zice că ”s-a trezit cu o ușoară durere la ovare”. Îi transmitem pe această cale că dacă pui umărul la munca domestică, asta nu te face mai puțin bărbat”, a fost reacția venită de la Centrul Filia.

„Mai multe persoane i-au atras deja atenția că postarea e sexistă, așa că a revenit și cu un mesaj, în care în loc să își ceară scuze, îi numește ”idioți și idioate” pe cei care au avut tupeul să îi spună că greșește.

Ne-am alăturat și noi celor care trag la răspundere discursul lui Marian Godină și îi sugerăm ca data viitoare să nu se mai ascundă în spatele unui fals feminism când își justifică comportamentele sexiste.

Da, e important ca bărbații să fie implicați în creșterea și îngrijirea copiilor, să își asume munca domestică în mod egal. E și mai important ca bărbații să recunoască că femeile sunt în continuare cele care își petrec zeci de ore în fiecare săptămână prestând muncă invizibilă și să nu se mai comporte ca niște eroi atunci când pun mâna la treabă.

Îi sugerăm lui Marian Godină să își ceară scuze pentru pozițiile sexiste. Scuze pe bune”, au insistat cei de la Filia.

