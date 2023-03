"Nu poți să înlocuiești un bou cu un alt bou" Marian Godină vine cu explicații suplimentare în scandalul caselor de marcat

Polițistul Marian Godină a stârnit un tsunami după ce și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu eliminarea casierilor din lanțul de magazine Auchan.

Mesajul lui a fost preluat în diverse forme, inclusiv de naționaliști, care acuză companiile occidentale că sunt interesate doar de obținerea unui profit pe "spinarea" românilor.

Marian Godină susține că nu a cerut niciun moment boicotarea magazinelor Auchan și că mesajul lui a fost denaturat, dar nici nu e de acord cu politica comerciantului.

"Evoluția în agricultură s-a făcut prin înlocuirea plugului tras de bou cu tractorul, acela a fost progresul, nu înlocuirea boului care trage plugul cu un alt bou. Ăla nu e niciun progres, atâta timp cât tot cu plugul se ară, tot cu forța fizică, doar că a altui bou.

Nu caut să apar la televizor, ceea ce am avut de zis am zis. Este alegerea fiecăruia, nici vorbă să îndemn românii să boicoteze magazinul.

Chiar am fost etichat într-o postare care spunea că dacă nu îmi place progresul să mă duc în Rusia. Mie nu-mi place nici Rusia, dar nu sunt de acord nici cu asta.

Nu văd a fi un progres în modificarea asta. S-a schimbat doar persoana, din casier tu ai devenit casier", a precizat Godină.

De unde a plecat totul

Auchan a anunțat în luna februarie că a început refacerea liniilor de case din magazine și construirea unui parcurs 100% self check-out pentru clienți, ca parte a proceselor de modernizare și digitalizare a companiei.

Clienții vor aștepta mai puțin timp la casele de marcat, care vor fi deschise în permanență, a informat compania Auchan.

Angajații de la casele de marcat se vor îndrepta către o nouă meserie în cadrul companiei, cea de consilier, noul lor rol fiind acela de a acorda consultanță și suport clienților, a precizat compania.

Printre cei care au comentat în mediul online este și Marian Godină.

"Eu nu vreau să fiu casier gratuit pentru nimeni"

"Ultima dată când am mers, am observat că nu mai există case. Aveam ditamai coșul plin ochi cu tot felul de produse pe care am realizat că va trebui să le scanez. Aveam opțiunea să abandonez coșul așa plin cum era și să îmi văd de treabă, dar nu am făcut-o gândindu-mă că un om va trebui să așeze la loc toate produsele alea adunate de prin tot magazinul.

M-am apucat să le scanez singur, stângaci, pentru că eu nu sunt casier, dar Auchan a ținut să mă transforme în unul. Nu știu ce s-a întâmplat cu acele doamne care lucrau la case, nu știu dacă au fost disponibilizate, dar sigur prin metoda asta magazinul face economie.

Economie care, cel mai probabil, se traduce în profit, cel puțin eu așa o văd.

Adică dăm afară casierii și îi punem pe clienți să fie casieri pentru noi, gratis. Măcar de erau produsele mai ieftine, dar sunt la fel ca înainte.

Așadar, eu nu vreau să fiu casier gratuit pentru nimeni, nici pentru Auchan, nici pentru mine.

Aaa, că se întâmpla să intru în ditamai magazinul doar pentru câteva produse, îmi și conveneaau casele alea unde îmi scanam singur o apă și un bax de scutece, dar când aveam un ditamai coșul plin preferam să stau la o casă clasică."

