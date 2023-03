Marian Godină, elogiu adus femeilor de ziua lor: "Cât de puternice pot fi de fapt aceste făpturi deghizate în corpurile lor firave"

Ziua de 8 martie este cunoscută ca Ziua Internațională a Femeii, o zi în care este sărbătorită și recunoscută contribuția femeilor la societate și lupta pentru drepturile lor.

În această zi specială, mulți oameni își exprimă afecțiunea și recunoștința față de femeile din viața lor, precum mame, surori, prietene sau partenere de viață.

Printre cei care au transmis un mesaj public cu această ocazie este și Marian Godină.

"De când m-am căsătorit și m-am mutat împreună cu Georgiana, am avut ocazia să descopăr tot mai mult ce e femeia și de multe ori am fost uimit de puterea și curajul ce se ascund în spatele unei trup plăpând, dar și de maturitatea și înțelepciunea din spatele râsetelor și zâmbetelor copilărești.

Ca tată aflat în concediu de creștere a copilului am o altă ocazie pe care, din păcate, puțini tați o au și anume aceea de a-mi vedea copilul crescând aproape în fiecare oră a existenței sale. Nu lipsesc niciodată atunci când se trezește și niciodată atunci când adoarme. Am trăit momentul în care a stat pentru prima oară în funduleț și pe cel în care a gustat pentru prima dată în viața ei altceva în afară de lapte.

Pentru momentele astea merită să ignor toate comentariile răutăcioase ale celor care consideră că ar fi imoral ca un bărbat să stea într-un astfel de concediu."

"Am văzut la ea cum e să nu dormi nopți întregi"

"Pe lângă că trăiesc toate aceste momente alături de Măriuca, în acest concediu am ocazia să mai văd niște lucruri pe care, din păcate, nu orice bărbat are ocazia să le vadă. O văd pe Georgiana practicând jobul full time de mamă, căci contrar opiniei unora care cred că eu sunt cel care am preluat atribuțiile mamei, le transmit că rolul unei mame nu îl poate înlocui nimeni și că, deși sunt un mic ajutor pentru Georgiana, ea duce tot greul.

Georgiana, copila cu ochii migdalați și-a luat în serios jobul de mamă și îl face zilnic cu multă responsabilitate.

Am văzut la ea cum e să nu dormi nopți întregi, dar dimineața să o iei de la capăt, am văzut la ea cum e să te lupți cu dureri fără să poți lua niciun medicament, să alăptezi până sângerezi, să te bucuri că a adormit copilul doar pentru ca tu să ai timp să gătești sau să faci curățenie."

"Am văzut la Georgiana cum e să fii mamă"

"Am văzut la ea cum e să plângi la unison cu copilul și să-l rogi să doarmă că altfel pici din picioare, am văzut la ea cum e să pleci de acasă pentru două ore, dar să suni din zece în zece minute să întrebi cum e copilul.

Am văzut ce mulți bărbați nu au ocazia să vadă că se întâmplă cu soția lor rămasă acasă cu copilul cât ei sunt la serviciu.

Am văzut la Georgiana cum e să fii mamă, iar asta m-a făcut să realizez cât de puternice pot fi de fapt aceste făpturi deghizate în corpurile lor firave.

Iar încă dinainte de a fi însărcinată și mai apoi mamă, am văzut la Georgiana ce înseamnă să fii cu adevărat femeie.

La mulți ani tuturor femeilor!", a scris Marian Godină pe contul său de Facebook.

