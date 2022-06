Marian Godină a postat pe pagina sa de pe Facebook o filmare în care anunță că urmează să tundă cele două alpacale pe care le are și dă asigurări că este foarte ușor, mai ales că este pregătit cu ustensile profesionale.

"Astăzi e ziua în care voi tunde cele două alpacale. După cum vedeți am pregătit totul, am două mașini de tuns profesionale, am ulei, am pensule, am tot ce-mi trebuie, o să vă arăt că le tund foarte ușor, deși sunt mari și unii mi-au spus că e posibil să scuipe. Într-adevăr, e posibil să scuipe când nu știi ceea ce trebuie să faci, când nu lucrezi profesionist, dar nu e cazul, după cum o să vedeți."

La scurt timp după ce începe operațiunea, Godină este scuipat de una dintre alpacale.

"Vai, ce pute", se aude polițistul exclamând, în timp ce se grăbește să se îndepărteze de animal.

"Hai să mai tundem", îl îndeamnă soția sa, cea care filmează momentul.

"Nu mai, să le tundă cine o vrea!", îi răspunde Marian Godină.

Prima observație este punctată chiar de Godină: "Trage mai bine decât mine!"

"Norocu' tău că ai lucrat profesionist, că altfel te scuipa!"

Postarea a adunat sute de comentarii:

"Vezi că cineva a fost exclus din magistratură pentru că a tuns un gard viu. Se pare că vrei să-i calci pe urme!"

"Ultraj!"

"Te-a scuipat sa nu te deochi!"

"Dă-i bani să se descurce singură!"

"În ritmul ăsta, îți ia cam o lună per alpacă. Și 500 de dușuri."

"Data viitoare încearcă să le tunzi purtând cagula și ochelarii de protecție."

"Data viitoare încercați cu o mașină de tuns, nu cu flexul."

"Privește un tutorial. Se priponește alpacaua în scurt de gard. Sã nu poatã rãsuci capul spre frizer."

"Regula nr. 1: alpacaua se tunde numai în maiou!"

"Acum înțeleg de ce sunt tunse în scări de fiecare dată, faci pauză după fiecare scuipat!"

"Cred că trebuia spălată pe dinți înainte"

"Sper că organele abilitate să se auto-sesizeze cu privire la portul ilegal de arme albe, cu care Marian se laudă pe Facebook, atunci când poartă maiou."

"Vocea senzuală a Georgianei de la sfârșit face tot spectacolul!"

"Eu ți-am zis că-ți vei lua mare scuipat în ziua căpririi, doar îl cunosc! Tu, nu ...Batman-Batman! Dar are țintă, nu glumă!"

"Ți-ai meritat-o cu vârf și îndesat, s-o fi săturat și el cât îl slutești an de an, profesionistule!"

"Asta nu e "cum se tude o alpaca", asta este din seria "cum scuipă o alpaca".

