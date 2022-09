Marian Godină: "Mă voi gândi foarte bine dacă timpul meu departe de Maria merită sacrificat pentru 5.000 de lei pe lună"

Marian Godină împlinește 36 de ani miercuri, 7 septembrie. Polițistul și-a amintit de aniversarea de acum doi ani, când și-a abandonat familia care îl sărbătorea, chemat de urgență la o intervenție.

Acesta se întreabă dacă astfel de situații nu s-ar putea repeta și de acum încolo, mai ales că de câteva luni este tatăl unei fetițe.

Godină este în concediu de paternitate și precizează că până la finalul acestei perioade ar urma să decidă dacă merită salariul de 5000 de lei pe care îl câștigă timpul sacrificat pe care nu îl petrece alături de copil, după cum a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook.

"Din păcate, motivul principal pentru care tinerii români aleg să amâne momentul aducerii pe lume a unui copil este reprezentat de situația financiară.

“Nu cred că suntem pregătiți încă!”, “Ce am să-i pot oferi?”, “Măcar să avem casa noastră mai întâi” etc. Sunt câteva dintre lucrurile pe care le-am auzit și pe care chiar le-am spus atunci când mă gândeam la a avea un copil.

Am ajuns la 36 de ani, pe care îi împlinesc azi, să am o fetiță minunată care mi-a schimbat viața radical. Zâmbetul pe care ni-l dă de dimineață la trezire te face să uiți de orice problemă.

Nu avem o situație financiară extrem de bună, dar e una care imi permite să îi oferim lucruri pe care părinții mei nu și le-au permis când ne-au crescut pe mine și pe cei patru frați ai mei, nu avem casa noastră încă și nu știu cât îi vom putea oferi în viitor, nu eram bogați înainte de a o avea pe Maria, dar ne simțim bogați acum, fără vreo legătură cu banii.

Dacă știam cât e de frumos să ai un copil (nu vei ști niciodată din auzite și din sfaturi, ci doar când vei trăi asta) aș fi făcut-o mai repede, dar nu pot spune că e un regret, pentru că o avem acum pe Măriuca, fetița care ne umple de fericire fiecare moment al existenței noastre.

O altă temere a mea și a Georgianei era că nu vom mai putea face nimic, nu vom mai putea pleca pe nicăieri, vom fi legați de casă. Apoi, calculam noi și ne spuneam că vom putea totuși să mai lăsăm copilul și cu bunicii, câteva zile, cât să putem merge în vreo excursie sau chiar o săptămână, cât să mergem la ski. Mă pufnește râsul, gândindu-mă acum la ce vorbeam atunci. Căci cine ar rezista mai mult de câteva ore fără Măriuca? Cum am putea pleca de acasă câteva zile fără ea?

O luăm cu noi peste tot, iar pentru că ne place să ne plimbăm și să vizităm locuri unde nu am mai fost, ieșim destul de des, mai ales că acum am și mult timp liber, aflându-mă în concediu de paternitate."

Cum s-a întrerupt brusc aniversare din 2020

"Îmi aduc aminte perfect ziua de 7 septembrie 2020, când îmi invitasem părinții la noi și pregăteam grătarul pentru a-mi sărbători ziua de naștere. Am fost sunat de un coleg care mi-a spus să ajung urgent în bază că avem misiune.

Deși nu facem niciodată glume sau farse legate de astfel de lucruri, m-am schimbat rapid și am plecat, fiind aproape convins că voi ieși pe poartă și voi da de niște colegi care s-au gândit să-mi facă o surpriză. Nu erau. Am ajuns la bază și am plecat la o percheziție care a durat până seara.

Când am ajuns acasă, era întuneric, toți erau mâncați și mă așteptau să tai tortul. Deși mi-a picat greu, știam că asta mi-e meseria și că se mai întâmplă și astfel de lucruri."

"Merită oare?"

Mă întreb totuși ce voi simți când se va întâmpla asta la ziua Mariei, când se va întâmpla asta în ajunul Crăciunului sau în alte momente importante. Merită oare? Dacă Maria îmi va reproșa că nu am fost suficient de mult lângă ea, ce îi voi spune? Că am făcut asta pentru ea, pentru un salariu de maxim 5000 de lei pe lună din care nu-i pot oferi mai nimic?

În acest concediu mă voi gândi foarte bine dacă timpul meu departe de Maria merită sacrificat pentru 5000 de lei pe lună, dacă merită ca ele două să doarmă singure atât de multe nopți când eu sunt la serviciu. Și pentru ce? Iubirea față de profesia aleasă se mai și stinge, mai ales când prioritațille ți se schimbă."

"Nimic prea bun nu se prefigurează"

"Peste toate astea, nimic prea bun nu se prefigurează. Avem un ministru de interne de toată jena, un somnoros bun la toate care nu face nimic și cu care mi-e rușine. Un președinte care are tupeul să țină discursuri în fața elevilor și să le vorbească despre educație, în timp ce ține în brațe numeroși impostori și hoți de diplome, mult mai scârboși decât orice hoț comun care fură din sărăcie și foame.

Ăștia fură și se mândresc apoi cu furtișagurile, te privesc de sus cu doctoratele lor plagiate fără nicio jenă. Asta e țara în care trebuie să îți crești copilul, gândindu-te dacă e bine să-l educi cu bun simț și principii sănătoase într-un mediu în care se va lovi de nesimțire, descurcăreți, pile și relații. Să-l înveți șmecherie, să mintă, să fenteze și să se descurce? Nu-i nici asta o soluție.

Așa că cel mai bine cred că e să-l pregătești pentru plecare, să crească respectat în altă țară, să fie apreciat după merit, nu după relații și pile scârboase, lua-v-ar dracu de împuțiți nemernici ce sunteți, că m-am și enervat scriind și gândindu-mă la voi, cei care aveți în minte numai cum să vă îmbogățiți de pe spatele oamenilor, cum să fiți aroganți și să vă etalați cu mândrie diplomele furate.

Dar nu oare mai bine facem cumva să emigrați voi?"

Nou canal de YouTube

"Începusem postarea pentru a scrie despre un nou proiect al meu și al Georgianei, legat tocmai de excursiile pe care încă le facem, împreună cu Măriuca.

Este vorba de un nou canal de Youtube, unde vom posta numai astfel de excursii, într-un mod foarte decent și sincer. Pornim cu el de la zero, fără sponsori, bugete, echipamente foarte sofisticate, dar cu mult entuziasm și foarte multă nerăbdare.

Nu am postat încă nimic, canalul are zero abonați, așa că vă invit să deveniți primii abonați, o puteți face “ca cadou” de ziua mea, ca să fiu un mic șantajist emoțional. Canalul se numește Flash-uri din vacanță, nu cred că apare în căutări pentru că este prea nou, așa că vă las link-ul aici.

https://www.youtube.com/channel/UC5xirKkcZnb3WHrgGGwxL6A

Vă mulțumesc din suflet celor care mi-ați urat deja “La mulți ani!” și vă întorc aceleași gânduri bune!", a scris Godină pe Facebook.

