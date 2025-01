Marian Godină, numit „omul sistemului”: „Mă întreb dacă a meritat să-mi pun atâția șefi, miniștri, secretari de stat sau politicieni în cap"

Marian Godina, cunoscut pentru implicarea în problemele societății și postările incisive pe rețelele sociale, a reacționat recent la unele acuzații care îl vizează. „Mi se pare atât de absurd ca tocmai eu să fiu numit de către unii «omul sistemului»", spune Godina, exprimându-și nedumerirea față de aceste etichete.

De-a lungul timpului, Godina a fost critic față de diverse aspecte ale politicului și ale administrației publice. El se întreabă dacă nu cumva ar fi fost mai ușor să își păstreze distanța față de politică și să profite de notorietatea sa doar pentru câștiguri financiare. „Uneori mă amuz, alteori mă întreb dacă a meritat să-mi pun atâția șefi, miniștri, secretari de stat sau politicieni în cap sau era mai bine să-mi văd de treaba mea și să profit de notorietatea mea doar pentru a o monetiza, nu și pentru a încerca să schimb unele lucruri."

Marian Godina spune că nu s-a sfiit să critice politicieni din toate taberele. „Am reacționat la plagiatul ministrului Bode, la mizeriile făcute de generalul Oprea, la ceea ce făcea ministrul Cîmpeanu. Am scris despre politicieni indiferent din ce partid au făcut parte, fără să îmi pese de culoarea lor politică." Godina mai arată că a fost un susținător al protestelor împotriva Ordonanței 13, participând atât la evenimentele din Brașov, cât și la cele din Piața Victoriei.

Polițistul brașovean subliniază că toate aceste critici le-a făcut din postura unui funcționar public, respectând rigorile legale ale statutului său. „Am făcut asta din postura de angajat la stat, din poziția de funcționar public cu statut special. Nu am pățit nimic, asta nu pentru că m-a susținut careva politic, ci pentru că am jonglat abil cu cuvintele, astfel încât să nu încalc cu nimic regulamentele și obligațiile pe care le am ca polițist.",spune Godină, care adugă că pentru opiniile lui a fost luat în vizor de mai multe televiziuni. „Am fost și eu linșat de Antena 3, de România Tv. Nu la grămadă cu alții, așa cum sunt acum fanii Georgescu, ci individual. Adică mi-au pus mecla pe ecran și m-au tocat. Nu e ușor să treci prin așa ceva, dar mi-am asumat asta."

În fața unor critici recente care îl acuză de susținerea partidelor tradiționale, Godina respinge afirmațiile. „Pentru unii oameni, dacă nu ești cu unul, înseamnă că ești cu tabăra adversă. Nu se poate altfel. Eu nu am îndemnat niciodată pe nimeni cu cine să voteze. Sunt la fel de dezamăgit de partidele vechi, chiar și de cele mai noi, dar asta nu înseamnă că vreodată, în viața asta a mea, voi susține pe unul care bate câmpii."

El face un apel clar la responsabilitatea și rațiunea alegătorilor, refuzând să fie asociat cu promisiuni populiste. „Vreți conducte de apă spre nicăieri, motorină la 1 leu litrul, apă cu informație, să fiți mândri valahi, daci liberi și alte bazaconii debitate de omul ăla? Foarte bine, votați cu cine doriți, că d-aia e democrație, dar nu îmi cereți mie să fiu în asentiment cu voi."

Godina încheie printr-un mesaj simplu: „Dacă în vremurile astea de acum ești apt de muncă, dar ești sărac lipit, atunci cu oricine va veni la putere vei fi la fel."

