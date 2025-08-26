Marian Godină, întrebare către cei care îl numesc "prost, milițian cu 4 clase, dobitoc": "De ce o duceți rău în țara în care un nătărau ca mine o duce bine?"

Marian Godină, agentul de poliție foarte cunoscut prin intermediul postărilor sale de pe Internet, anunță că primește tot mai multe critici și insulte drept reacții la postările sale.

Aceste mesaje denigratoare vin de la oameni care "deși nu mă suportă, sunt prezenți pe pagină la fiecare postare", explică Marian Godină.

"Închei cu o întrebare pentru "fanii" mei cei mai înfocați: vă citesc comentariile în care mă faceți în toate felurile, prost, milițian cu 4 clase, dobitoc, urât cu spume, bubos, plin de acnee etc. Dacă eu sunt așa și totuși o duc bine în țara mea, pot trăi decent, vouă ce vă lipsește? Bănuiesc că din moment ce mă faceți pe mine așa, voi sunteți deștepți, cu școli înalte, frumoși și cu tenul perfect. Deci... de ce o duceți rău în țara în care un nătărau ca mine o duce bine?", îi întreabă Godină pe cei care îl critică pe Internet.

În postările sale anterioare, Godină dezvăluia că primește foarte multe insulte din partea unor simpatizanți ai lui Călin Georgescu, care ar fi revoltați de faptul că Godină ironizează ideile promovate de Georgescu.

