„România educată”, în opinia lui Marian Godină: „Suntem înconjurați de proști, iar pe zi ce trece am impresia că țara asta e sufocată de prostie”

Polițistul Marian Godină a postat pe site-ul personal o opinie referitoare la societatea românească într-un articol intitulat „România educată”.

Marian Godină vorbește despre meseria de polițist și spune că a întâlnit tot felul de persoane pe parcursul anilor.

„România este țara în care, fără voia mea, m-am născut. Aici am crescut, am mers la școală, mi-am format o meserie și tot aici locuiesc și merg la serviciu.

De cincisprezece ani sunt mult mai conectat la problemele societății pentru că am ales să fiu polițist.

Profesia asta mult blamată este, după părerea mea, singura care îți oferă un contact brutal cu absolut toate clasele sociale, etniile, tipologiile și care îți oferă acces în cunoașterea reală a oamenilor aflați în toate stadiile de dezvoltare și cu toate problemele, neajunsurile sau împlinirile lor.

Dacă nu mă înșel, Vasile Lascăr, fost ministru de interne liberal, spunea că Poliția reprezintă cel mai bun loc pentru a observa societatea exact așa cum este ea.

Sute de mii de imagini nefiltrate mi-au trecut prin fața ochilor în cei cincisprezece ani, unele mi-au rămas adânc întipărite și voi rămâne cu ele în cap toată viața, altele mi se ștergeau din memorie de cum plecam de la serviciu.

Am luat contact cu zeci de mii de indivizi, am ascultat mii de probleme, mii de situații, relatate de boschetari, de copii, de medici, de ingineri, de muncitori, de drogați, de criminali, de aurolaci, de cerșetori, de celebrități, de mecanici, de oameni bolnavi sau sănătoși, de tineri, de bătrâni. Am întâlnit oameni calmi, în crize de nebunie, agresivi, periculoși sau inofensivi”, scrie Godină pe site-ul personal.

Godină spune că a întâlnit prostia în „cea mai pură formă”.

„Adevărul e că suntem înconjurați de proști, iar pe zi ce trece am impresia că țara asta e sufocată de prostie. Prostie cât cuprinde oriunde te uiți cu ochii. După mine, asta e principala cauză a tuturor relelor. Prostia umană. Nici măcar în lista cu cauzele accidentelor rutiere nu se regăsește acolo „prostia”. Culmea, cred că prostia e cauza principală, că d-aia se urcă omul beat la volan, d-aia intră în curbă cu 200”, potrivit sursei citate.

Marian Godină vorbește în articol și despre politicienii momentului.

„Sunt tare curios ce vor citi urmașii noștri, dacă nu vom rămâne naibii sterili de la vaccin, (proști mai sunteți, mă, proștilor, care vă uitați în gura cascadei urlătoare), despre politicienii noștri de acum.

Oare ce va învăța tânărul pregătit de bacalaureatul, din anul 2120, despre domnul ministru Lucian Bode?

Că a fost implicat într-un accident rutier în timp ce șoferul gonea cu girofaruri și sirene fentând astfel coloana de proști, iar apoi a declarat că el dormea cuminte pe bancheta din spate. Va citi elevul mai departe că după acest incident, omul nu a dispărut din viața publică, ba chiar a ajuns ministru la Interne, ba chiar și la Justiție.

S-a revoltat careva? Se revoltă careva pentru asta? Nu prea.(...)

Ce vor citi oamenii peste 100 de ani despre Rareș Bogdan, omul trimis de români să ne reprezinte în Europa?

Cum i se ștergeau lui postările singure de pe Facebook? Chiar am vrut azi să-i las un comentariu, dar iar „i s-au șters” postările. Numai pentru minciuna asta nu-l pot vedea pe acest om în ochi.”, mai scrie polițistul.

Polițistul vorbește și despre tragedia de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța.

„Azi au murit iar 7 oameni, tot în spital. Într-o secție ATI, acolo unde ajungi cu speranța că mai ai o șansă. Ce șansă să ai, înconjurat de proști și de hoți?

Ce șanse să ai, când Superman zboară doar pe Instagram?

Ce șanse să ai în „România Educată”?

Semnat: un prost!”, încheie polițistul.

Ads