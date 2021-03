Marian Godina, ironii la adresa medicului Flavia Grosan: "Oculta mondiala nu ar dori ca poporul sa afle ca niste banale medicamente ieftine reprezinta de fapt salvarea"

Tratamentul atipic aplicat de o doctorita bolnavilor de COVID-19

"Medicul care a descoperit schema de succes pentru tratarea Covid 19 este roman.Cum s-ar spune, "e de-ai nostri, dom'le!"Ce tot vorbiti de cercetatori straini de-si incing creierii prin laboratoare sofisticate pentru a descoperi un tratament eficient? Aia vor bani multi! Pai noi, romanii, avem medicul nostru care , intr-un apartament de bloc, datorita geniului, a gasit leacul miraculos!Limbajul popular al doamnei doctor ne arata clar ca tine cu noi, oamenii de rand. Ba chiar se vede ca e sincera si vorbeste pe limba noastra. Dumneaei ne spune, pe intelesul nostru, ca "zmeii", asa cum le place sa-si numeasca medicamentele minune, pot fi uneori "nervosi la stomac", iar unii dintre pacienti "sa se cufureasca". Vedeti cum se exprima? Nu ca sclifositii aia de medici de vorbesc in termeni de neinteles pentru a parea destepti. Fii, dom'le, din popor, ce naiba!In timp ce strainii ne vand vaccinuri scumpe, aceasta doamna doctor a descoperit o schema de tratament foarte eficienta, dar si ieftina. Intelegeti acum de ce se incearca sa i se inchida gura? Pentru ca "are curajul de a spune adevarul", la fel ca o alta doamna eroina care doreste sa salveze natiunea.De aceea e si atat de contrazisa de specialisti, pentru ca nimeni din oculta mondiala nu ar dori ca poporul sa afle ca niste banale medicamente ieftine reprezinta de fapt salvarea.Imi pot imagina un inginer care sa iasa public si sa spuna ca a inventat avionul care functioneaza cu apa de izvor din muntii Bucegi", a scris Marian Godina Un medic pneumolog din Oradea spune a gasit schema terapeutica de succes care poate trata, chiar si de la distanta, pacientii bolnavi de COVID-19. Doctorita Flavia Grosan sustine ca a vindecat "aproape o mie de pacienti Covid in diferite stadii", "fara nicio zi de spitalizare", tratand infectia cu coronavirusul ca pe o "pneumonie atipica", in timp ce "in spitale se fac greseli uriase si protocolul Covid omoara, de fapt, bolnavii"."Eu ma duc pe medicatia mea clasica, ieftina, care include si Claritromicina, un antibiotic ce face parte din grupa antibioticelor macrolide. Este singurul antibiotic cu tropism (proprietate de a se localiza in anumite organe) viral.Sunt doar trei antibiotice in clasa macrolidelor, eritromicina, pe care toata lumea o stie, azitromicina si claritromicina. Mie nu-mi place azitromicina, pentru ca este o copie mai slaba a claritromicinei.Eu am lucrat in niste studii clinice foarte interesante pe pneumonii si acolo am invatat despre tropismul viral al claritromicinei, acolo am invatat rolul antiinflamator al claritromicinei, pe care nu il are niciun antibiotic. Si de 10 ani lucrez cu acest antibiotic in pneumonii virale si atipice.Pe mine m-a prins perfect pandemia si m-am dus ca si tratament etiologic pe claritromicina. Sigur ca, pe langa acest antibiotic, mai sunt cateva tratamente adjuvante, ca ea singura nu face fata. Este o schema de tratament care imi apartine", a povestit medicul Flavia Grosan. Alexandru Rafila a declarat ca prefera sa fie tratat conform protocolului. "Daca ma intrebati pe mine, eu as vrea sa fiu tratat de un medic din Romania, conform protocolului care este stabilit de Comisia de boli infectioase din Romania, care in principiu respecta majoritatea recomandarilor din statele membre UE si Statele Unite.Eu am urmat un tramanet, atunci cand am fost bolnav, conform acestui protocol", a declarat Rafila.