Reactia lui Marian Godina la protestul sindicatelor din Politie: "Mergeti la privat ca se dau sporuri babane"

"Vazand protestele de azi ale unor politisti care au aprins fumigene si s-au certat cu jandarmii, nu pot decat sa ma felicit inca o data pentru articolele pe care le-am scris pe tema protestelor politistilor, delimitandu-ma astfel de ei.#mergetilaprivatcasedausporuribabane", a scris Marian Godina pe pagina sa de Facebook Dupa valul de comentarii, multe dintre acestea critice, politistul a revenit cu o noua postare."Pentru politistii revoltati care mi-au comentat la postarea de mai devreme si m-au injurat, jignit etc.Fiti atenti aici la mine, ca va explic cat de frumos pot.Cand unul dintre voi comenteaza la mine pe pagina, postarea devine si mai virala. Nu conteaza ca injurati, ca jigniti, ca aruncati cu laturi. Postarea devine si mai vizibila, iar eu trebuie sa recunosc ca voi dormi la fel de bine, injurat sau neinjurat, asta daca nu voi avea simptome dupa vaccinul de azi. (momentan n-am)Cu alte cuvinte, domnilor, comentand pe pagina, tocmai v-ati lasat folositi. De mine. A doua oara pe ziua de azi. Prima oara a fost la protest. De altii", a completat acesta.Protestul politistilor din Bucuresti a degenerat astazi, cand unii sindicalisti au aprins fumigene. Jandarmii au intervenit si au acordat amenzi, au ridicat cateva persoane si ii acuza pe politisti ca nu au respectat zona delimitata pentru protest. Polisistii sunt nemultumiti de masurile de austeritate anuntate de Guvern si de faptul ca sporurile vor fi reduse. Jandarmeria Capitalei a anuntat aplicarea a patru amenzi in valoare totala de 10 de mii de lei pentru tulburarea ordinii si linistii publice in urma protestului politisti sindicalisti care a avut loc miercuri la Palatul Cotroceni. In plus, a fost declansata o ancheta penala cu privire la infractiunea de folosire fara drept a articolelor pirotehnice dupa ce patru persoane au aruncat cu fumigene, ingreunand astfel vizibilitatea participantilor la trafic, conform sursei citate anterior.