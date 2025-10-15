Răspuns "bășcălios" pentru deputatul AUR Tanasă, din partea lui Godină, după reclamația la MAI. "Nu face altceva decât să arate încă o dată nivelul de inteligență al acestui ins cu multiple derapaje"

Marian Godină i-a raspuns lui Tanasă după ce acesta l-a pârât la MAI FOTO Facebook/Marian Godina

Marian Godină răspunde acuzațiilor deputatului Dan Tănase, care l-a reclamat la MAI, după ce l-ar fi numit „d0bitoc”, în mai multe postări și că are opinii politice.

Polițistul afirmă că niciodată nu și-a exprimat opinii politice sau nu a făcut propagandă pentru vreun partid, subliniind că postările sale critice au avut mereu caracter civic și au vizat corupția indiferent de culoarea politică a persoanelor vizate. Godină dezminte implicarea în activități comerciale ilegale.

"Am citit azi, în mai multe publicații online, că deputatul Dan Tanasă m-a reclamat la MAI, supărat fiind că l-aș fi făcut dObitoc, după cum scria chiar în titlurile unor articole.

În aceleași știri sunt înșirate niște întrebări pe care deputatul i le adresează ministrului de interne în legătură cu persoana mea.

Deputatul întreabă ministrul de interne de ce Godină are dreptul să exprime opinii politice în timp ce alți polițiști nu au acest drept, de ce nu sunt sancționat, de ce fac activități comerciale și dacă banii pe care îi fac îi împart cu MAI sau IGPR sau îmi rămân mie toți.

O să răspund eu, nu atât de mult pentru domnul Tănase, cât pentru cei care mă urmăresc", își începe Godină postarea.

Ads

Postări cu caracter civic și critic

Polițistul precizează că: "NICIODATĂ nu am exprimat astfel de preferințe (n.r. -politice), niciodată nu am făcut propagandă în favoarea vreunui partid politic, așa cum e menționat în Statutul polițistului că e interzis.

E adevărat că de multe ori am avut numeroase postări cu caracter civic și critic. Nimic nu îmi interzice, ca polițist, să scriu critic la adresa oamenilor politici corupți, care au derapaje etc.

Și am făcut asta de-a lungul timpului, indiferent de partidul în care se aflau aceste persoane. Și au cam fost de la toate partidele.

Repet, a avea spirit civic și critic nu e interzis, din contră, e sănătos în democrație.

Faptul că unii au repetat de multe ori că Godină face politică sau exprimă opinii politice până a ajuns ca oamenii neinformați să creadă cu tărie asta nu înseamnă că e și adevărat.

De altfel, îi invit pe cei care mă acuză de asta să îmi ia pagina la puricat și să indice măcar o postare în care eu încalc Statutul Polițistului"

Ads

"Veniturile mele le împart cu soția și copiii mei"

Marian Godină explică din nou că nu face activități de comerț așa cum este acuzat de deputatul Tanasă.

"Am mai explicat că nu desfășor așa ceva, singurul lucru pe care îl vând e dreptul pe proprietatea intelectuală pentru creațiile mele artistice și literare, lucru perfect legal, ba chiar menționat expres de Statutul polițistului când vine vorba de activități remunerate pe care polițiștii au dreptul să le aibă.

Referitor la întrebarea dacă împart veniturile cu MAI sau cu IGPR pot răspunde că această întrebare cu tentă bășcălioasă nu face altceva decât să arate încă o dată nivelul de inteligență al acestui ins cu multiple derapaje.

Dacă interesează pe cineva, veniturile mele le împart cu soția și copiii mei, iar, de-a lungul timpului le-am împărțit și în zeci de cazuri umanitare pe care le-am făcut publice, dar și multe altele despre care nu am pomenit. Ultima oară când am împărțit din venitul meu a fost în urmă cu câteva zile, când am donat 200 de lei pentru fiica bolnavă a unui fost polițist", spune polițistul.

Ads

Limbaj de golan de cartier

Godină face referire la dreptul de exprimare și la limitele lui când vine vorba de persoane publice și demnitari.

"Mai pe înțelesul dumnealui, omul de pe Facebook îți poate adresa cuvinte dure, critici până aproape de jigniri, mai ales atunci când te afli într-o funcție în care ai fost ALES și în care ești plătit din bani publici.

În schimb, demnitarul Tanasă nu poate înjura omul de rând, nu îl poate jigni, pentru că se află în slujba sa. Ești angajatul nostru, domnule Tanasă și ai ajuns acolo nu că ai dat vreun examne sau pentru că ești foarte deștept sau frumos, ci pentru că în anumite împrejurări i-ai determinat pe unii oameni să te aleagă. Tu îi reprezinți acolo pe cei care te-au ales, dar și pe cei care nu te-au ales.

Așa că modul în care li te adresezi oamenilor pe pagina ta, folosind cuvinte ca "behăie în altă parte", "mănânci muci", "marș", "imb3cili" și multe altele constituie derapaje grave pentru care ar trebui să fiți sancționat și care, totodată, duc în derizoriu însăși instituția Parlamentului României, instituție reprezentativă a Poporului Român în care unul cu limbaj de golan de cartier ca tine nu ar avea ce căuta", scrie polițistul.

Ads

Godină atrage atenția și că, momentan, nu are relații contractuale cu MAI, aflându-se în concediu de creștere a copilului și având contractul de muncă suspendat de drept, "astfel că nu pot comite fapte în legătură cu atribuțiile mele de serviciu pentru care sa fiu cercetat disciplinar din simplul motiv că nu am atribuții de serviciu, fiind cu contractul de muncă SUSPENDAT DE DREPT.

Ba mai mult, conform Codului Muncii, pe perioada concediului de creștere a copilului angajatul nu poate fi concediat, în cazul în care la asta visați.

Închei răspunzând la supărarea d-lui deputat că l-aș fi facut d0bitoc.

Și acest lucru e imposibil pentru că, deși mă aflu în CCC, eu nu am uter și nu am făcut niciodată niciun d0bitoc"

Ads