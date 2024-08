Marian Godină, despre cea mai mare realizare a vieții sale. Cum a economisit în 2 ani peste 35.000 de lei

Polițistul Marian Godină a povestit, pe pagina sa de Facebook, cum a reușit să pună deoparte o sumă frumușică renunțând la un banal obicei.

Cunoscut în ultima vreme și ca blogger, polițistul a împărtășit cu urmăritorii săi modul în care a reușit să se lase de fumat. Experiența a catalogat-o drept una dintre cele mai mari realizări ale vieții sale.

“După ce terminam și al doilea pachet, apucam să mai fumez câteva țigări și din al treilea. Se întâmpla asta aproape zilnic, iar zilele în care să nu termin două pachete erau din ce în ce mai rare. Degetele arătătoare de la ambele mâini erau galbene. Cu toate astea făceam sport și pe atunci și reușeam cumva să nu mă afecteze fumatul în privința asta.

Apariția Mariei cred că mi-a dezvoltat brusc un simț al conservării pe care până atunci nu îl aveam sau îl aveam prea slab. Știam că, în ritmul ăsta, până la primul avc nu e cale lungă, deși alcool nu consumam deloc”, a scris Godină pe Facebook.

Polițistul mărturisește că au trecut doi ani de când s-a lăsat de fumat și că încă mai simte din când în când nevoia să își aprindă o țigară, însă se ține tare.

“Pe 22.08.2022, adică fix în urmă cu doi ani, am decis că nu voi mai fuma. Cu regret în suflet, am rugat un prieten care venea la mine să îmi aducă și un pachet de țigări, pentru că eu mai aveam doar vreo două și nu aș fi vrut să închei cu așa poftă. Am fumat până pe la prânz tot pachetul ăla, iar la ultima m-am filmat trăgând ultimele fumuri și stingând-o. A fost ultima țigară pe care am atins-o. În cei doi ani am avut câteva momente în care era gata-gata să mă reapuc, dar de fiecare dată am reușit să mă abțin.

Au fost perioade în care în fiecare dimineață îmi era o poftă teribilă de fumat. Și acum îmi mai e poftă uneori, dar e din ce în ce mai rară și mai redusă”, a mai spus Godină. Care a făcut și o serie de calcule prin care vrea să demonstreze cât de avantajos financiar este să renunți la fumat.

“Ca statistici aproximative, pentru că s-au mai scumpit între timp, am salvat în acești doi ani 35.798 de lei, am "nefumat" 29222 de țigări (îmi pot doar imagina cum ar arăta aproape 30 de mii de chiștoace) și am economisit ca timp 121 de zile pe care le-aș fi consumat fumând.

Dacă ai de gând să te lași de fumat, să știi că va fi una dintre cele mai mari realizări ale vieții, cel puțin eu așa simt. Și sunt sigur că poți, e nevoie doar să își dorești.

Eu am reușit fără nicio metodă, doar cu pură ambiție, dar poți apela la fel și fel de metode.

Succes!”, și-a încheiat polițistul mesajul.

