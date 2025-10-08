Godină, revoltat de influencerii care batjocoresc apelurile privind riscul de inundații. "Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? A cadavre și a boli"

Marian Godină critică dur atitudinea celor care iau în derâdere avertizările privind ciclonul Barbara, amintind de tragedia uraganului Katrina și subliniind că pregătirea pentru astfel de fenomene trebuie tratată cu seriozitate.

El avertizează asupra riscului subestimării pericolului și evidențiază efortul autorităților și al salvatorilor în fața unei posibile calamități.

"Am vizionat de curând 'Ultimul adăpost' de pe Netflix, un documentar despre uraganul Katrina care a lovit New Orleans și a făcut ravagii și victime omenești. Aseară am tot văzut postări ale unor lideri de opinie care luau în derâdere avertizările privind ciclonul Barbara, despre care autoritățile au anunțat că va ajunge în România.

Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși și știu că publicul lor țintă e format din oameni incredibil de puțini la minte. Și se hăhăiau acolo în comentarii, care mai de care. Întreba unul, fost colonel, de o ticăloșie și o duplicitate cum rar mi-a fost dat să văd, când mai vine Barbara că lui îi e somn. Ba chiar căsca la cameră, în amuzamentul urmăritorilor suficient de tolomaci ca să aibă încredere într-unul care cu ceva timp în urmă lovea curul pe care acum îl pupă cu năduf, fără nicio jenă. O cucoană supraponderală, semn că e îndestulată culinar, râdea și spunea că ea o așteaptă pe Barbara de pe balcon. Bravo, doamnă, noroc cu niște ingineri că vă susține balconul ăla", a scris Godină, pe pagina sa de Facebook.

Nenorocirile oamenilor, motiv de amuzament

El a continuat atrăgând atenția că nenorocirile oamenilor nu sunt motiv de amuzament pe rețele sociale.

„I-aș întreba pe toți acești oameni dacă au fost vreodată, măcar în vizită, într-o comunitate lovită de o calamitate naturală. Să vadă cum arată suferința semenilor lor, cei care nu au putut sta pe balcoane și pe care nu i-a luat căscatul în podurile caselor pline cu apă. Nu aveau timp de somn pentru că erau nevoiți să își salveze viețile. Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli. Noroiul acoperă tot ce sute de oameni au agonisit o viață întreagă. Oameni care, în timp ce un infect cască, rămân fără tot ce aveau. Rămân la mila semenilor.”

Godină a subliniat că lipsa pagubelor nu înseamnă un motiv de ignorare a avertismentelor, ci un motiv de recunoștință.

„Așadar, faptul că un ciclon anunțat de autorități se dovedește o simplă ploaie care nu produce pagube e doar un motiv de bucurie. Sau, pentru cei credincioși, așa cum sunt cei mai mulți dintre comentatori, căci niciunuia nu-i lipsește poza din biserică, e un motiv de mulțumire lui Dumnezeu.

E un prilej de a răsufla și de a mulțumi sfintilor, lui Dumnezeu, cerului, pompierilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor plecați departe de case, mobilizați pentru a face față unei calamități și a ajuta semenii. Ei nu au dormit azi-noapte. Noi da. Am dormit liniștiți și ne-am trezit la fel, pentru că nu s-a întâmplat nimic”, arată acesta.

În final, el a lansat un avertisment ferm, apelând la lecțiile trecutului.

„Revenind la uraganul Katrina, el a venit după ce în New Orleans mai fuseseră avertizări care nu s-au adeverit. Iar unii au râs, s-au hăhăit. Au râs și de Katrina și au așteptat-o căscând. Dar Katrina a venit și a venit puternică și răzbunătoare. Și i-a devastat și i-a omorât”, a mai scris polițistul.

