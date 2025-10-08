Godină, revoltat de influencerii care batjocoresc apelurile privind riscul de inundații. "Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? A cadavre și a boli"

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 10:44
175 citiri
Marian Godină îi critIcă dur pe cei care iau în derârdere apelul autorităților FOTO Facebook/Marian Godina
Marian Godină critică dur atitudinea celor care iau în derâdere avertizările privind ciclonul Barbara, amintind de tragedia uraganului Katrina și subliniind că pregătirea pentru astfel de fenomene trebuie tratată cu seriozitate.
El avertizează asupra riscului subestimării pericolului și evidențiază efortul autorităților și al salvatorilor în fața unei posibile calamități.
"Am vizionat de curând 'Ultimul adăpost' de pe Netflix, un documentar despre uraganul Katrina care a lovit New Orleans și a făcut ravagii și victime omenești. Aseară am tot văzut postări ale unor lideri de opinie care luau în derâdere avertizările privind ciclonul Barbara, despre care autoritățile au anunțat că va ajunge în România.
Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși și știu că publicul lor țintă e format din oameni incredibil de puțini la minte. Și se hăhăiau acolo în comentarii, care mai de care. Întreba unul, fost colonel, de o ticăloșie și o duplicitate cum rar mi-a fost dat să văd, când mai vine Barbara că lui îi e somn. Ba chiar căsca la cameră, în amuzamentul urmăritorilor suficient de tolomaci ca să aibă încredere într-unul care cu ceva timp în urmă lovea curul pe care acum îl pupă cu năduf, fără nicio jenă. O cucoană supraponderală, semn că e îndestulată culinar, râdea și spunea că ea o așteaptă pe Barbara de pe balcon. Bravo, doamnă, noroc cu niște ingineri că vă susține balconul ăla", a scris Godină, pe pagina sa de Facebook.
Nenorocirile oamenilor, motiv de amuzament
El a continuat atrăgând atenția că nenorocirile oamenilor nu sunt motiv de amuzament pe rețele sociale.
„I-aș întreba pe toți acești oameni dacă au fost vreodată, măcar în vizită, într-o comunitate lovită de o calamitate naturală. Să vadă cum arată suferința semenilor lor, cei care nu au putut sta pe balcoane și pe care nu i-a luat căscatul în podurile caselor pline cu apă. Nu aveau timp de somn pentru că erau nevoiți să își salveze viețile. Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli. Noroiul acoperă tot ce sute de oameni au agonisit o viață întreagă. Oameni care, în timp ce un infect cască, rămân fără tot ce aveau. Rămân la mila semenilor.”
Godină a subliniat că lipsa pagubelor nu înseamnă un motiv de ignorare a avertismentelor, ci un motiv de recunoștință.
„Așadar, faptul că un ciclon anunțat de autorități se dovedește o simplă ploaie care nu produce pagube e doar un motiv de bucurie. Sau, pentru cei credincioși, așa cum sunt cei mai mulți dintre comentatori, căci niciunuia nu-i lipsește poza din biserică, e un motiv de mulțumire lui Dumnezeu.
E un prilej de a răsufla și de a mulțumi sfintilor, lui Dumnezeu, cerului, pompierilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor plecați departe de case, mobilizați pentru a face față unei calamități și a ajuta semenii. Ei nu au dormit azi-noapte. Noi da. Am dormit liniștiți și ne-am trezit la fel, pentru că nu s-a întâmplat nimic”, arată acesta.
În final, el a lansat un avertisment ferm, apelând la lecțiile trecutului.
„Revenind la uraganul Katrina, el a venit după ce în New Orleans mai fuseseră avertizări care nu s-au adeverit. Iar unii au râs, s-au hăhăit. Au râs și de Katrina și au așteptat-o căscând. Dar Katrina a venit și a venit puternică și răzbunătoare. Și i-a devastat și i-a omorât”, a mai scris polițistul.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Cod roșu de ploi în București și cinci județe
Marian Godină critică dur atitudinea celor care iau în derâdere avertizările privind ciclonul Barbara, amintind de tragedia uraganului Katrina și subliniind că pregătirea pentru astfel de...
Raed Arafat avertizează populația să nu creadă informațiile false de pe rețelele sociale și să ia serios în seamă recomandările autorităților, în contextul codului roșu de ploi...
În doar 20 de ore, Bucureștiul a primit aproape întreaga cantitate medie de precipitații pentru luna octombrie, iar debitul canalizării a atins nivelul unui râu mare. Apa Nova a gestionat...
O mașină a fost luată de viitură în Constanța, iar o persoană așteaptă pe capotă să fie salvată. Echipele Primăriei intervin în continuare, iar ieșirea autobuzelor pe traseu a fost...
ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit pentru gestionarea a 38 de situaţii de urgenţă generate de vreme, de marţi dimineaţă până miercuri dimineaţă, 7-8 octombrie.
În Sectorul 4, un copac...
Pompierii au intervenit marţi, 7 octombrie, până la ora 21.00, în şapte judeţe şi în Bucureşti, din cauza vremii, fiind scoasă apă din subsoluri şi curţi şi fiind îndepărtaţi...
Primarul unui oraș din România a anunțat marți seară, 7 octombrie, că le-a transmis angajatorilor din municipiul pe care-l păstorește să le dea o zi liberă angajaților sau să le...
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți seară, 7 octombrie, pe rețelele de socializare că scafandrii Apa Nova intervin în colectoarele principale pentru a...
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din MAI, respinge criticile care-l acuză că produce panică prin mesajele de tip Ro Alert și anunță că,...
Sistemul de canalizare al Bucureștiului a cedat în urma ploilor abundente, provocând inundații pe străzi întregi. Apa Nova transmite că, zilele acestea, în doar două ore s-a înregistrat...
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunţat marţi seară, 7 octombrie, că s-au luat măsuri pentru intervenţie rapidă şi fluidizarea traficului, în contextul codului roşu de...
E sau nu cod roșu de ploi torențiale? Autoritățile spun că da. Nu doar în București, ci și în județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Călărași și Ialomița. Cunoscutul jurnalist Lucian...
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), i-a îndemnat marți seară, 7 octombrie, pe oamenii care locuiesc în zonele aflate sub cod roșu și cod portocaliu să se...
Autoritățile au transmis, marți seară, 7 octombrie, un mesaj RO-ALERT de avertizare meteo pentru locuitorii din Capitală și județul Ilfov.
Marți seara, de la ora 21:00, intră în...
Primăria Constanța a anunțat marți, 7 octombrie, că, pe perioada codului roșu de fenomene meteorologice periculoase, strada Valea Portului va fi închisă traficului rutier.
"În contextul...
București se află sub cod roșu de ploi și inundații marți, 7 octombrie, iar Primăria Capitalei a anunțat că cei afectați de vremea severă au la dispoziție o linie telefonică deschisă...
Și Bulgaria este sub asediul ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării este sub cod roșu.
Stațiunea de pe litoral Lozenets se confruntă în prezent cu inundații, apa...
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a anunțat că, în mod sigur, pentru ziua de miercuri, 8 octombrie 2025, în regiunile unde s-a anunțat Cod roșu, "regula este că prezența...