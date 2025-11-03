Marian Godină sare în sprijinul jandarmului care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorării victimelor de la Colectiv. "Ar trebui să vă fie rușine că faceți praf un om"

Autor: Daniel Groza
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 07:37
Polițistul Marian Godină a criticat dur conducerea Jandarmeriei Române, pentru că și-a cerut scuze după episodul în care organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv a fost amendat. Godină susține că Jandarmeria a fost făcută de râs, când șeful instituției a transmis scuze, fără a verifica faptele de la fața locului.

"Zilele trecute, cineva a făcut de râs grav Jandarmeria Română și ar trebui demis.

Pentru cine nu știe ce s-a întâmplat, un activist a fost sancționat contravențional de un jandarm, cu ocazia marșului comemorării victimelor de la Colectiv. Activistul era organizatorul marșului.

Pentru cei care nu cunosc legea, și observ că sunt mulți care nu o cunosc, dar pe facebook sunt experți, când vine vorba de comemorări, legea e ceva mai îngăduitoare, așa cum e logic să fie.

Organizatorul a organizat un marș care la ora 20 s-a încheiat. Ați înțeles, da? La ora 20, marșul s-a încheiat. De la ora 10 până la ora 23 era notificată o comemorare în același loc, cu un alt organizator, care însă, la ora 23 a zis că el și-a încheiat activitatea.

După ora 23, oamenii au rămas în continuare la un moment de reculegere, să aprindă lumânări etc.

Doar că, pe acolo au apărut niște oameni cu ceva steaguri. Așa ziși suveraniști. Au zis că vor și ei să comemoreze. Să pună o lumânare. Au voie? Păi au, nu? Că suntem același popor, iar la chestiile astea nu contează deloc opțiunile politice. De altfel, oamenii nu aveau niciun fel de însemne politice, ci doar steaguri.

Doar că, activistul Marian Rădună nu îi lasă, deși la o comemorare este permis accesul oricui. Filmat fiind, Marian Rădună își asumă și spune cu subiect și predicat că își asumă rolul de organizator și începe să decidă pe cine lasă acolo și pe cine nu. În momentul în care decizi cine are voie și cine nu, comemorarea se transformă într-o adunare publică.

Jandarmul interpretează legea astfel și îi aplică organizatorului o sancțiune contravențională pentru depășirea orei 23 pentru ADUNARE PUBLICĂ, nu pentru comemorare", arată Godină.

Polițistul precizează că legalitatea procesului-verbal întocmit va fi stabilită de instanța competentă, nu de cei care își dau cu părere. Godină îl critică pe șeful Jandarmeriei pentru cum a acționat după incident.

"Și, mai ales, în niciun caz de către șeful Jandarmeriei Române care și-a cerut scuze public fără ca măcar să afle de la firul ierbii ce a fost acolo. Șeful Jandarmeriei Române, prin faptul că și-a cerut scuze, s-a antepronunțat cu privire la un act întocmit de un subaltern.

Șeful Jandarmerie Române a făcut de râs Jandarmeria Română, scrie Godină.

Polițistul sare în apărarea jandarmului care a aplicat sancțiunea.

"Cât despre jandarmul care a aplicat sancțiunea, cel mult aceasta va fi contestată și anulată, deși, dați-mi voie să cred că p-v-ul va sta în picioare în instanță.

În legătură cu cei care ați distribuit imaginea jandarmului, cu mențiunea "haideți să-l facem cunoscut", ar trebui să vă fie rușine că faceți praf un om care, deși ocupă o funcție publică, nu e o persoană publică. I-ați căutat soția la serviciu, părintii lui sunt devastați de ce au citit pe net despre copilul lor, un tânăr de 26 de ani", scrie influencerul.

Marian Godină îi critică și pe "progresiști", din cauza campaniei pe care au pornit-o împotriva jandarmului.

"Să știți că voi, ăștia de vă ziceți progresiști, nu sunteți cu nimic mai buni decât ăilalți, așa zișii suveraniști. Doar că aveți mai multă școală, dar asta vă face cu mult mai răi.

Jandarmule, dacă citești textul ăsta, capul sus, armata-i lungă!

PS astăzi, în spatele președintelui Nicușor Dan, se afla fix activistul cu pricina, sper să fie doar o coincidență prezența lui lângă președinte și să nu aibă legătură cu scuzele șefului Jandarmeriei.

PPS Marian Rădună se lăuda pe la emisiuni că a vorbit el cu superiorii. Băiete, contestă amenda în instanță, lasă pilele", mai scris polițistul.

