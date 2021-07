Marian Godină, despre dezastrul de pe șosele: "Sunt șmecheri care se folosesc chiar de voi care le dați flash-uri"

Godină consideră că legislația prea blândă, dublată de faptul că polițiștii rutieri lucrează mai mult la vedere, încurajează infracțiunile grave pe șosele."Veți spune că poliția trebuie să prevină, nu să sancționeze. Mă întreb atunci ce rol mai are codul rutier, școala de șoferi și examenul pentru permis. Nu te previne destul codul rutier? Indicatoarele nu te previn? (Nu opri, că iei amendă) asta zice indicatorul ăla. Nu depăși 50 km/h în localitate că iei amendă sau poți rămâne fără permis. Când ai permis de conducere ești deja prevenit suficient. Să nu mai zic că România e singura țară din UE în care e permisă utilizarea detectoarelor RADAR. Pe lângă asta, avem și Waze și alte metode de anunțare a locurilor in care se află Poliția", scrie Marian Godină în articolul de pe site-ul personal Fostul polițist de la Rutieră mai explică și faptul că șoferii inconștienți se comportă impecabil atunci când văd un echipaj de Poliție sau sunt notificați în legătură cu apropierea unei mașini a forțelor de ordine."Dar șmecherii ăia de-i vede toată lumea făcând slalom prin oraș? „Pe ăia nu-i vedeți, bă?’ se vor agita unii prin comentarii. Problema e că noi îi vedem, dar tot din postura voastră, căci îi vedem când circulăm prin oraș cu mașinile personale, când suntem la muncă ne văd ei primii pe noi, că nu chiar degeaba le zice șmecheri. Sunt șmecheri că știu să se ferească, se anunță, se sună, se folosesc chiar de voi care le dați flash-uri", mai scrie Godină.Acesta consideră că cine dorește să se simtă în siguranță pe șosele trebuie să susțină înăsprirea drastică a legislației."Mașini civile cu polițiști în civil care să filmeze pe autostradă și să-l oprească pe berbecul care stă la un metru în spatele tău, deși ai peste 100km/h. Oprit, amendat și permis reținut. Stai, tată, pe bară, măcar o lună, lasă-i să circule pe ăia de vor să ajungă întregi acasă. Vrei să faci contestație? Fă! Dar când îți vine in instanță filmarea clară cu ce ai făcut, plătește, tati, tot deranjul, să te usture.Așadar, dacă ar fi după mine, aș iniția un proiect de lege astfel încât atunci când ieși pe drum cu mașina și ai chef de făcut talente, să nici nu știi de unde apare amenda , radarul, filmarea, camera", mai scrie Godină în articolul care poate fi citit integral AICI