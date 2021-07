Marian Godina, atac dur la ministrul Lucian Bode pentru masurile in cazul Ciocan: Politistii sunt platiti sa se lase umiliti de cei cu functii mari in minister

Ce-l roade pe ministrul Bode la cazul Ciocan

"Domnule ministru Bode, v-am citit astazi declaratia despre cazul domnului Ciocan.Am inteles ca marea dilema a dumneavoastra e de cand se ocupa politistii cu filmatul.M-am bucurat sa observ ca ati extras fix miezul problemei. Indiferent ce a facut omul ala, agentii nu trebuiau sa-l filmeze si sa faca publice imaginile, ca noi nu d-aia ii platim. Ei sunt platiti sa se lase umiliti de cei cu functii mari in minister si sa aplice sanctiuni doar oamenilor de rand.Am mai citit si ca ati cerut procesul-verbal sa il vedeti. Foarte bine! Cineva trebuia sa faca asta pana la urma. Chiar am vazut politisti care nu pun cratima la locul ei, sper sa-i prindeti si sa-i corectati rapid. Sa nu mai zic de caligrafia unora, un alt aspect pe care sper sa-l verificati. Ati putea sa verificati si incadrarea juridica, dar mi-e greu sa cred ca aveti idee despre cum se completeaza un proces -verbal.Sper totusi sa fiti drastic cu cei care au filmat. E inadmisibil. Mai era unu' de avea camera in masina si s-a gasit el sa filmeze masina in care va aflati si care fusese implicata intr-un accident . Si ala trebuie gasit si sanctionat. Nu mai poate omul dormi pe bancheta din spate ca trece unul filmand. Pai ce-i asta?In mod normal nu as face precizarea ca am fost ironic mai sus, dar stiindu-va somnoros, tin sa precizez ca nu am vorbit serios. Cateva lamuriri:Politistii au filmat in baza unei legi a avertizorului public, fiind un interes maxim legat de functia pe care o ocupa dl Ciocan in MAI, functie platita din banii celor care au vizionat filmarile.Dumneavoastra nu aveti nicio calitate de a solicita acel proces-verbal, ma mir cum de nu v-a zis nimeni pana acum, aveti grija ce prostii faceti ca poate mai bagati si pe altii in necazuri.PS as iesi oricand la un protest al politistilor legat de o astfel de situatie.", a scris Marian Godina pe pagina sa de Facebook Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca urmeaza sa primeasca un raport de la Politia Capitalei cu privire la imaginile aparute in spatiul public in care comisarul-sef Christian Ciocan, director in MAI, ar fi facut scandal intr-o sectie de politie dupa ce a fost amendat cu 6.000 de lei pentru sapte contraventii.Ministrul Bode s-a aratat insa deranjat ca imaginile respective au fost filmate de catre agentii de la sectie si difuzate prin intermediul unui sindicat "Am vazut si eu acele imagini. Sunt cateva chestiuni care imi sunt neclare, motiv pentru care am solicitat Politiei Capitalei un raport de urgenta. Astazi o sa am acel raport si pe baza a ceea ce mi se va raporta voi lua masuri (...) Am vazut acele imagini din interiorul unei sectii de politie, ceea ce nu este un lucru uzual. Era un spatiu administrativ, puteau sa inregistreze, dar trebuie vazut de cand colegi politisti se ocupa cu inregistrari in sectia de politie si se transmit prin intermediul sindicatului, evident public.In al doilea rand trebuie lamurit ce s-a intamplat in ziua respectiva, pentru ca, pe de o parte, inteleg, asa cum spuneti voi, ca a incalcat (Christian Ciocan - n.r.) sapte reguli de circulatie , pe de alta parte permisul nu i-a fost retinut, amenda nu a fost platita si vreau sa vad procesul verbal, a fost intocmit cu obligatia de a preda permisul de conducere in termenul legal sau se suspenda de drept", a spus Lucian Bode, la intrarea in sediul MAI. Comisarul-sef Christian Ciocan, fost purtator de cuvant al Politiei Capitalei, in prezent imputernicit director al Unitatii de Politici Publice din MAI , ar fi fost prins in trafic cu sapte nereguli, printre care patrunderea pe o strada cu "Accesul interzis", ITP expirat de trei ani, fara asigurare RCA si fara o placuta de inmatriculare, el avand "un comportament scandalos" la sectia de politie, unde i-a amenintat si jignit pe agentii care l-au amendat si i-au suspendat permisul de conducere, a anuntat miercuri Sindicatul Europol.