Godină și-a făcut canal de Youtube și anunță ironic că treaba merge ca pe roate: "Am deja vreo 3.000 de lei. Cheltuiți"

Deocamdată, a cheltuit 3000 de lei, pentru asta, după cum anunță într-o postare:"După cum știți deja, m-am apucat de făcut bani din Youtube și treaba merge ca pe roate. Am deja vreo 3.000 de lei. Cheltuiți.1.400 de lei am dat pe lavaliere, 280 de lei pe un alt microfon, 27 de euro pe o lună de acces la Adobe Premiere Pro, 12 euro pe acces la un curs despre Adobe (ca să învăț internet), 200 de lei pe un stativ cu o lumină (ăsta de banii ăștia a rezistat), 699 de lei pe un Gimbal pentru telefon și vreo 500 de lei pe alte mărunțișuri. (Mufe, adaptoare, cabluri, suporturi etc).Dar bucuria copilului din mine, pentru că m-a prins tare treaba asta și îmi place tare, e neprețuită.Vă mulțumesc tuturor pentru comentarii, simt că sunt amabile, iar asta se datorează faptului că în video-uri nu mai par arogant, așa cum se întâmplă uneori în scris. Sunt timid, am emoții și asta mă face vulnerabil, cred că asta e explicația pentru care pe Youtube nu primesc comentarii urâte. Deci nici oamenii răi nu sunt chiar atât de răi.Azi dimineață am descoperit și că sunt două persoane care au dat join canalului, plătind astfel 9.99 lei, asta deși nu beneficiază de nimic în plus față de restul și nici nu am zis nimic despre posibilitatea asta de a plăti pentru canal, dintr-o jenă pe care mi-aș dori ca uneori să o pot estompa.E un sentiment pe care nu-l pot descrie, acela de a ști că un om, pe care nu-l cunoști, plătește o sumă infimă doar pentru a-ți aprecia activitatea, m-a emoționat tare gestul lor și le mulțumesc pe această cale", își încheie Godină postarea În comentarii, Godină anunță că are în plan și un podcast: "Va fi ceva diferit, cu oameni simpli, dar care au ce spune. D-aia mi-am luat două lavaliere.""Ai vorbit deja ca prim ministrul. Ai facut bani, dar pe minus.""Fă un tutorial video despre cum și unde să te ascunzi de mascați atunci când vin la descinderi, că eu nu mai știu unde să mă mai ascund de ei.""De inceput până te pui pe picioare, eu zic sa ne dai un cont Bt Pay, să te ajutăm un pic la început de drum cu cât putem fiecare, sigur nu o sa regretăm, și apoi dăm bătaia, cum zice ardeleanul din noi spor și succes.""Ce-ți mai plake să faci bani din orice. Vă ador, superbilor, împreună cu cățel, capre, pisici, sunteți adorabili.""Să-ți iei și un prompter, așa scapi de emoții, știu de la Esca."