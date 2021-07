Gluma făcută de Marian Godină după ce a descoperit o plajă superbă în Lefkada: "Să pun niste manele pe telefon? Dar dacă o să le placă?"

"Am mers câțiva kilometri pe jos, prin munți stâncoși, ca să ajungem la o plajă sălbatică despre care am citit într-un comentariu de la voi. Am ajuns și am dat de nenea ăsta cu barca, nevastă-sa și un cățel. Și-au ancorat barca frumos de niște stânci și plutesc liniștiți de vreo două ore. Au mai venit vreo patru turiști pe jos, par și ei deranjați de nenea cu barca, dar nu zic nimic", a scris Marian Godină pe Facebook."Întrebare: să iasă românul din mine și să-i dezleg ăstuia barca ? Să-i zic frumos să plece? Sau să stau liniștit că e dreptul lui să stea acolo?", a completat Godină.