Marian Godina, filmat tragand la tinta cu mitraliera: "Astept parerile specialistilor de internet in legatura cu pozitia picioarelor, a mainilor"

Tragerea a avut loc in cadrul unui stagiu de pregatire din judetul Hunedoara la care Godina a participat alaturi de luptatori din cadrul fortelor speciale din Slovacia si Republica Moldova.Politistul roman a descris experienta intr-un articol publicat pe site-ul personal Filmarea de pe Facebook a insotit-o cu urmatorul comentariu:"Astept parerile specialistilor de internet in legatura cu arma, pozitia picioarelor, a mainilor, tintelor si nu in ultimul rand, a dealurilor din spatele tintelor. Asta e arma despre care spuneau unii ca e prastie", scrie Godina.Pistolul-mitraliera folosit de politist in timpul antrenamentului este un AK47, despre care acesta spune: "Glontul tras cu un AK47 trece cu usurinta prin pereti si are un efect omorator la distante de peste un kilometru".