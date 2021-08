Marian Godină, despre cum au deprins sectoriștii tainele calculatorului. „Haide bă la secție că nu-i dau de cap la drăcia aia și tu știi internet”

„Când eram elev al școlii de agenți de poliție de la Câmpina, am venit în practică la o secție de poliție din Brașov.Într-o zi, m-a luat cu el un polițist în vârstă, cu burtă și cu cascheta ținută ușor ridicată. Acordul dintre subiect și predicat îl nimerea probabil doar din greșeală, iar tehnologia era un mare secret pentru el.Omul lucrase vreo 30 de ani pe aceeași zonă, acolo unde fusese sectorist. Ba chiar i-am povestit de câte ori alergasem din cauza lui, atunci când pierdeam vremea seara prin fața blocului și ne atenționa cineva că vine „sectoristu'”, asta deși nu făceam nimic rău.Fostul milițian știa absolut tot ce se întâmpla în cartier. Cine s-a mutat și în locul cui, unde lucrează cutare, cu ce se ocupă în timpul liber, ce frați are și unde, ce face mă-sa, ce bea, ce mănâncă etc. Era o adevărată enciclopedie, iar dacă vreun coleg de la altă structură venea să-l întrebe dacă bănuiește pe cineva de la el de pe zonă care a comis vreo tâlhărie sau vreun furt , îi dădea rapid o listă scurtă, iar dacă nu știa, făcea cumva și afla urgent.Mergând cu el prin cartier, la etajul trei al unui bloc am văzut un bărbat care se uita la noi.-Ce te uiți așa, bă? Ia, du-te repede până la băiatu’ ăla de stă deasupra ta și spune-i să iasă la geam!Bărbatul a dispărut fără să spună ceva, iar în scurt timp, la etajul patru, a apărut la geam un tânăr.-Da, ‘nea Doru, ce s-a întâmplat?(Numele i l-am dat eu acum, îl cheamă altcumva)-Păi n-ai zis, bă, că vii până la mine la secție? Haide bă, te rog io, hai mâine că nu-i dau de cap la drăcia aia și tu știi internet.-Viu, nea Doru, viu mâine!Nea Doru nu știa să umble pe calculator și îl chema pe acel băiat să-i arate pentru că el „știa internet””, a scris Godină pe blogul să u.