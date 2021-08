Marian Godină, un "mascat sensibil": "L-am înșfăcat fără nicio somație, apoi, cu prosopul strâns, am deschis ușa balconului"

Unii îl iau peste picior

Alții recunosc că sunt la fel de sensibili

Într-o postare pe Facebook , Godină povestește că preferă să petreacă minute bune pentru a scoate o muscă afară din casă, în loc să o omoare:"Că e gândac, melc d-ăla scârbos, șobolan , muscă, fluture sau orice altă vietate care de obicei creează disconfort omului, eu nu mă pot împăca cu gândul de a o omor î. Așa că, de multe ori, îmi petrec minute bune pentru a goni o muscă afară pe ușă ori să prind vreun gândăcel mai dibaci cu un șervețel, fără să-l strivesc, iar apoi să-l evacuez în siguranță în grădină, acolo de unde a venit nepoftit.În seara asta, un fluture d-ăla mare și urât, d-ăla de se dă cu capul de becuri, televizoare și pereți, de parcă-i nebun, ne-a vizitat și a început să își facă numărul. M-am ridicat și m-am dus să iau un prosop, cu gândul să-l prind și să-l escortez până afară.Am prins momentul în care s-a așezat pe perdea și l-am înconjurat cu prosopul. L-am înșfăcat fără nicio somație , apoi, cu prosopul strâns, am deschis ușa balconului, am făcut un pas și am desfăcut prosopul pentru a-i reda libertatea lighioanei. Dar în loc să zboare, a căzut pe gresie inert, lăsând o urmă de puf maro pe prosop.L-am împins cu piciorul în grădină, spunându-mi în gând că oricum fluturii nu trăiesc mult și poate chiar urma să sucombeze natural.Georgiana era atentă la televizor, nici nu s-a uitat la ce făceam eu acolo. M-am așezat la locul meu în pat, fără să am de gând să-i spun ce făcusem, pentru că mereu râde de mine pe tema asta.După vreo două minute de liniște, îmi zice.-După aripioare, era femelă. O mamă. Și cred că avea și pui. Îți dai seama că ei acum o așteaptă acasă?", își încheie Godină postarea "Doamne, un mascat sensibil, care îți dă pulane pe spinare și plânge odată cu ține: "Iartă-mă, frate, dar n-am ce face. Meseria...""Bre, mă leși? Și tu te antrenezi să tragi cu pistolul într-o țintă cu formă de om?""Care dintre voi doi lucrează în Poliție până la urmă?""Da bravo mă Elena Farago. De gândacei îți e milă dar calci zburătoare pe cap.""Dacă te trimiteau în misiune în Afganistan? Scoteai talibanu' afară de urechi și îl certai că nu e frumos să pună bombițe?""Era pe perdea, clar era femelă, de era pe tv, era mascul.""Credeam că-s singura nebună care prinde cu grijă aceste insecte și le aruncă pe geam spunându-le: Du-te la mămica ta!""Soțul meu face la fel, doar că îi capturează într-o cană și îi scoate afară. El nu destramă familii, nu distruge destine, alea, alea.""Știu și eu pe cineva care prindea șoarecii din casă și le dădea drumul în grădina,apoi tot în casă veneau.""De dimineață în grădină, pe mașină, la Dunăre, am găsit un păianjen imens, galben cu dungi negre... era cât lampa de semnalizare după lateralul mășinii... am fugit în casă, mi-am trezit soția și ea după o joacă de 3minute cu el, l-a eliberat în trifoi..... deci soția este eroul meu... chiar aveam nevoie să bag sculele de pescuit în mășînă iar mie îmi este frică de păienjeni...""Sau te trezești dimineața, binedispus, bei cafeaua, ieși din scară blocului, tragi aer curat și începi ziua călcând pe melcul care toată noaptea a muncit să traverseze aleea.Acolo probleme!""Am niște discuții filozofice cu fiu-miu de 5 ani pe această temă. Într-o zi ne-am uitat la o muscă care nu prea putea să zboare și după 5 minute de explicat de ce e bine să nu omorâm insectele, vine fetița mea de doi ani: 'Ahhh iaaa', end of story...""Să mă vedeți și pe mine, după fiecare ploaie, ce mai adun la melci de pe aleile din fața blocului, ca să-i mut pe spațiul verde. Am molipsit-o și pe nevastă-mea."