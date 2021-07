Cum îi recunoști pe români pe plajă: Se trezesc la 6 să ocupe șezlonguri, apoi se duc să mai doarmă nițel. Toată plaja trebuie să audă conversația telefonică cu mamaie

Aflat în concediu în această perioadă, Marian Godină a postat pe blogul său niște observații personale:"Dacă o doamnă din Germania e în apă, vede niște scoici deosebite, iar soțul ei e pe șezlong, aceasta se va duce la el și îi va spune că a găsit niște scoici frumoase. Românul va economisi timp și energie și va exclama: băăă, hai băă, să vezi ce scoici am găsit!""Folosesc des cuvintele „dreacu’, naiba, mânca-ți-aș.""În general, bărbații români sunt proaspăt tunși, iar șlapii sunt noi.", scrie Godină despre obiceiurile românilor pe plajă.Postarea sa este completată de mii de comentarii: La plaja ai o geantă frigorifică cu tot ce trebuie echipată: bere, sucuri, pepene, sandvișuri, semințe, nectarine. Ocupi cu un șezlong în plus de cât ai plătit, că mai ai de proptit câte ceva. Iar acum, boxele Bluetooth merg perfect câteva ore. Și ca să fim înțeleși, budigăii sunt toți de "firmă" asortați cu prosoapele Versace! Întotdeauna pe măsuța de lângă vor sta portofelul, telefonul și cheile BMW -ului.Niște români care au fost întrebați în Grecia dacă vor "sun beds", mă rog, grecii pronunțând ceva de genul "sanbiț".La care românii au zis că nu vor sandvici, că au mâncat deja.Luca, stai cuminte.Andrei, nu intra în apă, la volum maxim.Copiii nu fac atâta gălăgie, cât fac părinții țipând la ei fără motiv.Deși sunt constănțean, am mers cu vapornița de rafie, plină ochi cu tot ce trebuie și aia ruptă! 🙂Să nu uităm de cei care se trezesc la 6 ca să ocupe șezlonguri și pe plajă și la piscină, apoi se duc înapoi să mai doarmă nițel.Își pune o farfurie plină cu prăjituri (7-8) la all inclusive în Bulgaria și mănânca doar una.Restul le-a aruncat ospătărița și a zis ‘români’.Văzută!Mănâncă porumb fiert și îngroapă coceanul în nisip!! Toată plaja trebuie să audă conversația telefonică (video call eventual) cu mamaie!Eram anul trecut pe ferry. Am observat trei familii de români. O doamnă avea o geantă cu ulei esențial. A luat un mic flacon, apoi a turnat la fiecare câte o picătură în palma să se dea pe abdomen să nu le fie rău de mare. Acei domni s-au apropiat de margine, și-au coborât pantalonii mai jos, saă fie siguri că ajunge acea picătura peste tot.Românii la plajă se comportă precum pisicile: Aruncă resturile pe unde apucă și apoi acoperă cu nisip.Toate apartamentele au balcon, măsuță și scrumieră, dorința ei maximă a fost să arunce țigara pe balcon de la etajul 7.Se întorc acasă cu toate produsele de igienă puse la dispoziție de hotel (săpun turist, șampon la plic, hârtie igienică.Încep un joc cu palete la 20 m de locul unde o nimfă se bronzează și în două minute se joacă în dreptul ei!Sunt singurii care își bat și păruiesc copiii pe plajă fără nicio jenă.Știi că-s români la plajă, când vezi duduile machiate mai ceva ca pentru club, și le auzi spunând cu jale: "vai să nu-mi uzi părul."Dacă vezi un tătic încărcat ca un camion din ăla indian cu perna de apă, sacoșe, plută, colaci, un milion de nimicuri care în mod sigur nu vor fi folosite pe plajă, dar sunt luate de nevastă pe principiul "dacă trebuie?"... cred că ăștia sunt români...Își aduc bere la doză luată de la supermarket.Vin cu farfuria de la all inclusive pe plajă, fac topless cu sânii până la genunchi. 59% dintre bărbați seamănă cu JADOR.Românii au tot aurul pe ei, brățări, cercei, lanțuri tot tacâmul!Maănânca semințe, își taie unghiile direct pe nisip, se,, epilează" cu penseta.Românul se înghesuie peste prosopul tău, îți scutură nisipul în cap, te roagă sa te uiți la bagajele lui cât întră el în apă, te întreabă de unde ești și sigur cunoaște și el pe cineva de acolo, îți arată pozele din telefon când a fost el anul trecut la bulgari, îngroapă chistoacele în nisip, pleacă ultimul de pe plajă bineînțeles cu slipul ud.Nimeni nu râde mai tare decât un român în străinătate când n-a înțeles ce i s-a spus.Vorbesc foarte tare despre "succesurile" lor 🙄: mașini, bani, gagici, vacanțe în străinătate.Se bronzează cu lanțul câinelui la gât sau ceasurile de "marcă" la mâini.Unele domnișoare uită că sandalele cu toc sunt incompatibile cu nisipul.Ieri am venit din Grecia, la vama cu Bulgaria toate jegurile se băgau în față pe banda de autocare, pentru noi care am stat civilizați la coadă vama a durat o oră și ceva. Pentru „șmecheri” dura doar jumătate de oră, strategie simplă viteză maximă și băgat la tupeu cu semnal în fața celor care mai aveau 2-3 mașini până la frontieră. E drept că erau și bulgari și alții printre ei, dar 70% care făceau asta erau români.Folosesc uleiul din olivieră pe post de loțiune pentru bronz.În Grecia comandă la tavernă de pește somon la grătar.