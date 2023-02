"A finanțat clubul din banii contribuabililor onești, furați de la statul român". Acuze dure la adresa unui fost patron din fotbal, ajuns la închisoare

Dan Șucu, unul dintre acționarii Rapidului, i-a dat o replică dură lui Marian Iancu, fost patron la Politehnica Timișoara, care a stat opt ani la închisoare.

Într-o scrisoare deschisă, Șucu laudă mai întâi performanța Rapidului de a se fi calificat deja în play-off, după care se referă și la Iancu, pe care îl acuză inclusiv că se auto-propune patron la Rapid.

"Cu referire la aceste atribute, stabilitate și echilibru, atât de necesare pentru echipă, am vazut atacuri tot mai dese și mai agresive.

Ultimul dintre ele din partea unui anume domn Marian Iancu, care ne explica plin de aplomb cum trebuie condus clubul, cum trebuie făcute investițiile si, de ce nu, cât de slabi sunt jucătorii noștri.

Da, este același domn Iancu care, la începutul anilor 2000, și-a cumpărat ca jucărie personală un club de fotbal, Politehnica Timișoara, din bani proveniți din escrocherii și inginerii financiare, normal, ilegale.

În decursul următorilor ani, a finanțat clubul respectiv din banii contribuabililor onești, furați de la statul român. Cu aceste sume importante, clubul a crescut ca un balon de săpun. Fără logică economică, fără fundație, fără viitor.

Ads

Când balonul de săpun, logic, s-a spart, clubul a intrat în faliment, iar de atunci până acum, Timișoara a rămas fără echipă în Liga 1.

Această persoană este exponentul unei perioade în care fotbalul devenise sinonim cu: aranjamente, blaturi, evaziune fiscală și valize cu bani plimbate dintr-o localitate în alta.

Exact ceea ce speram cu toții să nu se mai întâmple vreodată în fotbal sau în oricare alt sport.

Va scriu dumneavoastră acum despre această persoană, nu pentru ca as avea dorința de a intra într-un schimb de contre, ci pentru că acest om a început chiar să se autopropună acționar și investitor la Rapid", a scris Șucu.

Ce a spus Marian Iancu despre Rapid

Replica lui Dan Șucu vine după ce Marian Iancu făcuse referire la strategia Rapidului din acest sezon.

„Din punctul meu de vedere, lotul Rapidului e consumat la maxim, nu are nicio rezervă neexploatată meci de meci, atinge maximum meci de meci, mai ales la meciurile de acasă, sunt turați, sunt forjați la maxim. Nu pot mai mult, e totul limitat. Nu au bancă de rezervă. Mutu ce să facă?

Ads

Am văzut că s-au apucat să facă transferuri. Au făcut transferuri pentru obiectivul din 2043, e bine. E bine și lucrul ăsta, măcar știi că în 2043 ai un obiectiv. Asta dacă nu îi vinde. Că exista treaba asta, când apar tineri de valoare sunt și vânduți imediat. Rapid e condusă corporatist din punct de vedere financiar.

În anul Centenarului, nici nu știu care e obiectivul, să joci în play-off cred că e prea puțin, să joci în cupele europene cred că e prea mult față de investițiile care s-au făcut. Or, dacă tu clamezi că la anul sau peste doi ani vrei să iei campionatul și tu nu te-ai apucat să îți construiești de acum un lot, care să joace împreună o anumită perioadă de timp, ca să poți să te duci spre obiectiv…

Te uiți în fața ta și vezi ceilalți competitori, care an de an investesc și an de an își completează lotul de jucători. Dacă tu nu vezi decalajul tău, câți timpi morți ai în urmă, atunci ai o problemă”, a declarat fostul om de fotbal Marian Iancu, potrivit Fanatik.

Ads