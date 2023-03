Iancu: Nu mai vorbesc cu nimeni de la echipa pana nu vor castiga un trofeu

Suparat din cauza jocului echipei, dar si pentru amanarea deciziei TAS, in privinta celor 6 puncte, pentru data de 5 iunie, Marian Iancu a declarat ca nu mai vorbeste cu nimeni de la echipa pana cand banatenii nu vor castiga un trofeu.

"Nu mai vorbesc cu nimeni de la echipa. Nici cu antrenorul, nici cu jucatorii. Sunt suparat, iar supararea o sa treaca doar dupa ce vor castiga un trofeu", a tunat Marian Iancu la Sport.ro

Aflati la 5 puncte in urma liderului Unirea Urizceni, timisorenii ar putea trece pe prima treapta a podiumului in cazul in care ar primi inapoi cele 6 puncte de suspendare. Banatenii vor sti abia pe 5 iunie, inaintea ultimei etape a Ligii I, daca mai pot ataca titlul.

Altfel, FC Timisoara ar putea castiga Cupa Romaniei, daca va trece in finala de castigatoarea din sezonul trecut, CFR Cluj.

