Marian Iancu ataca arbitrajul

Patronul echipei FC Timisoara, Marian Iancu, a criticat arbitrajul de la meciul cu Unirea Urziceni, terminat la egalitate, scor 0-0.

"Nu am vazut decat acel fanion ridicat de tusier pentru 11 metri. Probabil ca a auzit in casca "Lasa-l repede jos". Centralului ii convenea egalul. Uitati-va la tusier, nici el nu stia ca trebuie sa lase fanionul jos! E groaznic! Trebuie neaparat sa aducem arbitri straini! Am avut un 11 metri clar la acel hent in careu. Se putea sa jucam si mai bine.

Nu se poate ca un copilas de varsta cu fiul meu sa vina sa ma arbitreze. Bagam bani multi, corecti, investim in terenuri, in stadioane, nu se poate sa vina un copilas sa dicteze pe banii nostri. Nu se poate sa nu dai 11 metri. I-a zis in casca asistentului sa lase fanionul jos ca il vede lumea", a spus Marian Iancu la GSP TV.

FC Timisoara si Unirea Urziceni au terminat la egalitate, scor 0-0, in ultimul meci al etapei cu numarul 21 din Liga 1, in care nervii au fost intinsi la maxim.

Dupa acest rezultat de egalitate, Urziceni se afla pe locul 4, cu 37 de puncte, in timp ce Timisoara ocupa locul 5, cu 35 de puncte.

