Becali: Iancu sa-si faca Liga lui si sa ma lase in pace!

Patronul formatiei din Bulevardul Ghencea, Gigi Becali, nu rateaza nici o ocazie de a-l ataca pe omologul sau din Timisoara, Marian Iancu, iar dupa ce ultimul a declarat ca mai multe echipe nu vor sa joace contra Stelei, dupa ce Becali le-a promis bani jucatorilor de la U Cluj, latifundiarul din Pipera i-a dat replica.

"Sa vad eu care echipe vor sa nu joace cu Steaua in acest campionat. Daca e adevarat ma surprinde reactia Farului. Va spun sigur ca Universitatea Craiova nu se baga in aceasi oala cu echipele care nu vor sa joace cu Steaua. Sunt curios sa vad ce televiziuni se vor grabi sa transmita meciurile in care nu joaca Steaua. Atunci sa-si faca Iancu o Liga, si sa se numeasca Liga lui Iancu, iar pe mine sa ma lase sa joc cu Rapid si Dinamo. In mod sigur aceste echipe vor sa se lupte in continuare cu Steaua. In concluzie, sa-si faca Iancu Liga lui", a spus Becali.