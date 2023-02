A slăbit 30 de kilograme la închisoare. Transformare radicală pentru un fost patron din Liga 1 FOTO

Pe 8 iunie 2015, Marian Iancu a primit o condamnare de 14 ani de închisoare pentru înşelăciune şi spălare de bani în dosarul Rafo-Carom.

În vara anului 2022, după decizia Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, Marian Iancu a fost eliberat din închisoare cu şase ani mai devreme decât ar fi trebuit să părăsească detenţia în mod normal.

Iancu, fost patron la Politehnica Timișoara, unde a investit zeci de milioane de euro, a suferit o transformare radicală după gratii.

”Am fost puţin ocupat în ultimii opt ani de zile. Ocupat cu ghilimelele de rigoare. Am fost la odihnă. Acum, am o ordine de priorităţi, pe care o parcurg. Trebuie să recuperez timpul pierdut şi pe asta mă concentrez acum. Nu am avut nicio problemă de sănătate cât timp am fost închis, chiar deloc. Am slăbit un pic. Am făcut sport. Există şi o parte plină a paharului, m-am ocupat de ceea ce nu m-am putut ocupa în libertate. Am slăbit vreo 30 de kilograme. Nu am absolut nimic, dimpotrivă, sunt chiar mai bine decât înainte", a declarat Marian Iancu, la Pro Arena.

Ads