Marian Iancu, mesaj pentru judecătoarea care a adormit la proces: ”O să iau microfonul și i-l dau în cap”

Omul de afaceri Marian Iancu (57 de ani), fost patron al echipei de fotbal Poli Timișoara, a făcut dezvăluiri despre procesul în urma căruia a fost condamnat la 12 ani de închisoare, în 2014, fiind apoi eliberat în 2022 după ce a ispășit două treimi din pedeapsă.

”Vă spun un episod din instanță. Știam că nu mai aveam nicio șansă, Voiculescu fusese condamnat cu o lună înainte de aceeași judecătoare, care ulterior a fost scoasă din magistratură, Camelia Bogdan.

Am avut o atitudine dură, ca să nu zic contondentă, direct în instanță. Mi s-a părut că a adormit în timp ce eu dădeam declarații. Și nu mi s-a părut, pur și simplu a luat-o somnul. M-am oprit, cred că i-a făcut semn colegul și a tresărit: ”Gata, ați terminat?”

Vă dați seama ce s-a întâmplat în momentul acela. I-am spus exact ce trebuie. I-a zis avocatului meu să-mi confirme că tot ce spun poate fi folosit împotriva mea și asta va conta în final, când va delibera, și de la 10 ani, mi-a dat 12. E prima oară când spun asta.

Nu am înjurat-o, mai mult decât atât. E puțin spus înjurat. Nu am lovit-o, nici nu aveam cum. I-am spus că data viitoare, dacă mai adoarme, n-o să mă mai abțin și o să iau microfonul și i-l dau în cap. Ca să fac dovada că doarme și nici nu se ferește”, a declarat Marian Iancu, în cadrul podcastului Tare de tot, cu Viorel Grigoroiu.