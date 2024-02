Iancu ameninta din nou cu UEFA

Marian Iancu, presedintele Politehnicii Timisoara, ameninta ca va sesiza UEFA daca nu va primi o judecata corecta la recursul depus impotriva deciziei de suspendare a Comisiei de Disciplina.

Seful gruparii de pe Bega asteapta o reducere drastica a pedepsei, in caz contrar el spunand ca va sesiza forul continental.

"Eu am primit suspendarea cea mai mare si am posibilitatea sa fac recurs. Daca nu se taie corect de data asta, pentru ca nu s-a taiat corect in raport cu Piturca, voi merge mai departe si voi considera complicitate la rasism din partea Comisiilor si voi sesiza UEFA", a spus Iancu la Sport.ro.

Marian Iancu a fost suspendat 3 luni si amendat cu 15.000 de lei dupa o cearta cu managerul Universitatii Craiova, Victor Piturca, cei doi spunandu-si cuvinte grele, in direct la TV.

Fostul selectioner a primit o suspendare de 4 etape si o amenda de 7.950 de lei.

M.D.