A condus băut și a intrat cu mașina în stâlp! Dosar penal pentru căpitanul echipei din România

Marian Ilie (22 de ani), căpitanul echipei Cetatea 1932 Suceava, a fost protagonistul unui incident grav produs în centrul municipiului Suceava, după ce a urcat la volan în stare avansată de ebrietate.

Potrivit stirisuceava.net, accidentul a avut loc duminică, 12 octombrie, în jurul orei 04:16, pe strada Nicolae Bălcescu. Fotbalistul, aflat la volanul unui Audi Q3, a pierdut controlul autoturismului și s-a izbit de un stâlp aflat în apropierea unei treceri de pietoni.

La fața locului au intervenit polițiștii, care l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat – de peste două ori limita la care fapta devine infracțiune. Ulterior, tânărului fotbalist i-au fost prelevate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei exacte, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Incidentul vine la puțin timp după ce Marian Ilie a purtat banderola de căpitan în înfrângerea Cetății 1932 Suceava cu Viitorul Onești (2-3), meci în care tot el a comis și un penalty decisiv împotriva echipei sale.

Ads