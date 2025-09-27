Cine e consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul personal în Iași. „Făcea unul, două zboruri pe săptămână, nu lăsa pe altcineva la manșă”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 20:01
530 citiri
Cine e consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul personal în Iași. „Făcea unul, două zboruri pe săptămână, nu lăsa pe altcineva la manșă”
În avionul prăbușit sâmbătă, 27 septembrie, se afla arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier local AUR Iaşi FOTO Facebook/ Marius Eugen Ostaficiuc

În avionul prăbușit sâmbătă, 27 septembrie, se afla arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier local AUR Iași. Acesta este rănit și a fost transportat la spital.

Președintele AUR Iași, Marius Ostaficiuc, a confirmat că în accidentul aviatic de sâmbătă după-amiază a fost implicat Marian Jan Chiriță, consilier municipal în cadrul Consiliului Local Iași. Avionul personal al acestuia s-a prăbușit la scurt timp după decolare, în apropierea unității militare din Dancu.

„Am aflat cu profundă îngrijorare că Marian Jan Chiriță, membru al organizației AUR Iași și consilier local, a suferit astăzi un grav accident aviatic și se află în stare critică.

În aceste momente dificile, gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către el și către familia sa. Îi dorim putere, răbdare și o recuperare cât mai grabnică.

Suntem alături de el cu întreaga noastră solidaritate și speranță”, a transmis Ostaficiuc.

„Marian Jan Chiriță era un pilot cu foarte multe ore la activ. Avea un avion personal, era foarte recunoscut, să spunem așa. Dacă nu săptămânal, măcar la două-trei săptămâni. Cu siguranță făcea una-două zboruri pe săptămână. Nu știu ce s-a întâmplat, avionul era într-o stare foarte bună. Și eu personal am zburat cu el. Un tip precaut în momentul în care se pregătea de zbor, respecta toate indicațiile, toate procedurile. Cred că doar o defecțiune tehnică a făcut ca această tragedie să aibă loc.

Cu siguranță pilota el, pentru că nu cred că lăsa pe altcineva la manșă. Avea acest obicei de a merge însoțit de prieteni, pe care îi transporta cu drag și le făcea un tur al orașului. De cele mai multe ori era un pasionat al aviației și cred că va fi totuși protejat de Dumnezeu să nu pățească ceva mai rău”, a declarat liderul AUR Iași, potrivit Antena 3.

Medicii susțin că una dintre victime are 55 de ani și a suferit arsuri de gradele trei-patru la membrele inferioare și de gradele doi-trei în zona abdomenului și a toracelui inferior.

Cealaltă victimă, un bărbat de 51 de ani, a suferit mai multe traumatisme, inclusiv o contuzie toraco-abdominală.

Cei doi bărbați răniți au fost transportați în Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași.

Incidentul s-a petrecut în apropierea unei unități militare de pe raza municipiului Iași.

La fața locului au fost trimise, în regim de urgență, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat și două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Iași, lângă o unitate militară. La bord se afla un consilier local AUR
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Iași, lângă o unitate militară. La bord se afla un consilier local AUR
Un avion de mici dimensiuni, în care se aflau două persoane, s-a prăbușit sâmbătă, 27 septembrie, în apropierea unei unități militare din localitatea Dancu, o suburbie a municipiului...
Emanuel Ungureanu acuză spitalul din Iași unde au murit 6 copii: ”Nu există nicio posibilitate să determinăm, cu mijloace obiective de monitorizare, cine a greșit”
Emanuel Ungureanu acuză spitalul din Iași unde au murit 6 copii: ”Nu există nicio posibilitate să determinăm, cu mijloace obiective de monitorizare, cine a greșit”
Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, a atras atenția sâmbătă, 27 septembrie, asupra proastei gestionări a focarului de infecții nosocomiale...
#Marian Jan Chirita, #avion, #avion mic dimensiuni prabusit, #aur, #Iasi , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Momente de neuitat cu Dem Radulescu, care a vrut sa recite o poezie patriotica: "Iesi afara, Bibanule! Vrei sa ne nenorocesti, sa creada astia ca e act de sabotaj?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Neverosimil! Cum au ajuns qatarezii sa vireze 5.000.000Euro intr-un cont fara nicio legatura cu FCSB

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine e consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul personal în Iași. „Făcea unul, două zboruri pe săptămână, nu lăsa pe altcineva la manșă”
  2. Ministrul Finanțelor anunță că nu sunt bani la rectificare pentru toate cerințele. „Un spațiu fiscal restrâns la nevoile țării”
  3. Ministrul Apărării, despre alegerile din Moldova: „Un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”
  4. Președintele Nicușor Dan va participa la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan. Premierul Ilie Bolojan a ajuns deja la Blaj
  5. Reacția lui Victor Ponta după ce a fost „păcălit” de doi ruși crezând că vorbește cu un fost președinte ucrainean
  6. Ce crede ministrul Sănătății despre prezența muncitorilor asiatici în România. Nici ”munca mamei mele în Spania nu a deranjat pe nimeni”
  7. Autoritățile din R. Moldova se așteaptă la sabotaje cibernetice și la tentative de fraudă ale rușilor la alegerile parlamentare
  8. Scrisoare de susținere din Congresul SUA pentru Republica Moldova: ”Știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile”
  9. Alegeri parlamentare în Moldova: Unde sunt secțiile de vot din România și care sunt documentele necesare pentru a vota
  10. Alegeri parlamentare în Republica Moldova: Ce scenarii politice ar putea urma după scrutin