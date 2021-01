Un colonel SRI isi asteapta verdictul pentru negarea Holocaustului. O posibila condamnare ar reprezenta o premiera in Romania

Vasile Zarnescu, fost locotenent colonel in Serviciul Roman de Informatii, a publicat in 2016 cartea "Holocaustul - Gogorita diabolica - Extorcarea de 'bani de holocaust' ".Lansarea cartii, care fusese programata pe 8 aprilie 2016 la Libraria Mihai Eminescu, a fost contramandata, iar Vasile Zarnescu a facut obiectul unui denunt penal si al cercetarii de catre Parchet, fiind trimis in judecata in 2020. Negarea Holocaustului - inclusiv a celui din Romania - este incriminata prin Ordonanta de Urgenta 31/2002, ratificata de parlamentul Romaniei prin Legea 107/2006 si modificata prin Legea 217/2015.Articolul 6 al OUG 31/2002 prevede: (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea in mod evident, prin orice mijloace, in public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.Pana acum, in aproape 19 ani de existenta a acestui act normativ, nu a fost pronuntata de instantele din Romania nicio hotarare definitiva de condamnare pentru negarea Holocaustului.In 2016 Vasile Zarnescu a declarat la RFI ca OUG 31/2002 este "neconstitutionala" si "criminala". In 2019, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis in cazul Pastors contra Germania ca negarea Holocaustului nu este protejata de libertatea de exprimare, constituind in fapt o incitare la ura. Raportul Comisiei Internationale pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" a stabilit in anul 2004 ca autoritatile romane se fac responsabile de moartea a 280 - 380 mii de evrei si 11 mii de romi in perioada 1940 - 1944.Verdictul in cazul Vasile Zarnescu este asteptat luni la ora 8:30 la Judecatoria Sectorului 3 din Bucuresti . Aceasta este prima instanta, ceea ce inseamna ca impotriva sentintei poate fi depus apel.CITESTE SI: