Partidele si-au impartit in Parlament posturile din ANRE: Mircea Man (PNL)- vicepresedinte; Marian Neacsu (Pro- Romania) si Valeriu Steriu (PSD)- membri

De asemenea, parlamentarii au aprobat si numirea lui Marian Neacsu si Valeriu Steriu ca membri in Comitetul de reglementare al ANRE Mircea Man a obtinut 315 voturi "pentru" si 49 "impotriva", Marian Neacsu - 321 voturi "pentru" si 43 "impotriva", iar Valeriu Steriu - 316 "pentru" si 48 "impotriva".Votul a fost secret pe buletine.Mircea Man a fost propus pentru acest post de PNL , iar Valeriu Steriu de PSD . Marian Neacsu este fostul secretar general al PSD, dar este sustinut de Pro-romania.Cei trei au fost selectati pentru aceste functii de comisiile parlamentare pentru industrii, economica si pentru energie.Pentru cele trei functii in ANRE si-au mai depus candidatura Emil Calota , Iriza Scarlat, Ramiro Angelescu, Teodor Atanasiu , Mihai Paun, Andrei Busurca, Dumitru Chisalita, Cristian Podasca, dar acestia nu au intrunit avizul comisiilor de specialitate.Deputatul USR Cristina Pruna a criticat modul in care s-a realizat selectia candidatilor pentru aceste functii. "Pregatirea persoanelor nu are legatura cu piata de energie. E o mare rusine ce se voteaza in Parlament. Avem nevoie de profesionisti in domeniu. USR nu sustine acest lucru", a spus deputatul USR.