Scandalul dintre Marian Olaianos și colega sa din TVR, Nadine Vlădescu, este departe de a fi încheiat deși au trecut câteva luni bune de la izbucnirea lui.

După ce Olaianos a rupt tăcerea și a spus că femeia îl hărțuia și că a făcut o mare greșeală că nu a sunat la 112, aceasta a venit cu noi precizări în privința conflictului, dar și a relației dintre cei doi.

Din ce se deduce, comentatorul sportiv îi spunea acesteia că nu concepe un viitor fără ea.

"Eu nu am adus în discuție familia lui și nu i-am cerut niciodată s-o părăsească, el este cel care a făcut-o, plângându-se permanent că are o căsnicie nefericită, că dragostea s-a stins, că dorește să mă iubească și să fie iubit de mine, că “vreau să fiu iubitul tău sau nimic” și că dacă eu nu-l voi iubi cum mă vă iubi el, asta îl va distruge, îl va face să zacă și să fie nefuncțional”, a dezvăluit femeia conform unui drept la replică trimis Gazetei Sporturilor.

Marian Olaianos este căsătorit și are doi copii. Din cauza acestui scandal, el a ratat prezența la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, iar televiziunea Publică se pregătește să-i desfacă contractul de muncă